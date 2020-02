PIDE NO COMPARAR

ecuperar los puntos que dejaron ir en casa, es la consigna para los Guerreros del Santos Laguna, de cara a su visita a la Franja del Puebla, para la que se preparan intensamente en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo.

El equipo dirigido por Guillermo Almada sostuvo ayer un entrenamiento vespertino en las canchas alternas del TSM, donde inició la planeación para el duelo ante La Franja, que solo ha marcado un gol en el torneo.

Los Guerreros sostendrán esta tarde una nueva práctica vespertina, a puerta cerrada, en la que comenzará la planeación táctica para la visita ante los poblanos, que se dará este viernes 7 de febrero.

Previo al entrenamiento de ayer, el defensa Matheus Dória atendió a los representantes de los medios de comunicación y aseguró que los propios futbolistas han reconocido que no ha sido el torneo esperado, pero pidió no comparar la actualidad con el liderato logrado durante el Apertura 2019: "hablamos entre nosotros, que eso de comparar con el torneo pasado es muy complicado. Es lo mismo cuando sales campeón de un torneo, mantenerse al torneo siguiente es muy difícil. La gente hace comparaciones, ustedes mismos (la prensa), nosotros no, pero es que el torneo pasado hicimos eso, tuvimos la ofensiva más goleadora, siempre queremos comparar, eso es muy complicado porque a veces se cambian jugadores. Ahora el torneo es una secuencia del torneo pasado, aquí jugamos cada seis meses, pero es la secuencia, no es la pretemporada de un mes y medio o dos meses, termina en diciembre y en enero ya empieza el torneo otra vez, tienes poco tiempo para trabajar con jugadores que llegan nuevos para entender la manera que le gusta al profe. Ese tema de comparar es muy difícil, pero sabemos que estamos abajo, que tenemos que mejorar, ya hicimos autocrítica y creo que para los próximos partidos nos va a ir mejor", expresó.

Justamente en el aspecto de la ofensiva, donde se han tenido fallas puntuales, el brasileño aseguró que no es una opción el culpar solamente a dos o tres jugadores, pues todos tienen responsabilidad: "yo trato de trabajar, creer que somos un equipo. A partir de "Jona" (Orozco), hasta Julio, somos un equipo por completo, tanto que el torneo pasado, casi todos los jugadores metieron goles. No es solo Julio o Brian o la Culebra (Castillo). Todos los once participaron en varios goles, o ayudaron con asistencia, por eso fuimos la mejor delantera. Creo que en la defensiva es lo mismo, Julio empieza a presionar ahí, ayudando y facilitando el trabajo para nosotros ahí detrás. Por eso, tratamos de hablar y decir que a veces la culpa o el momento que vivimos no es por ellos o por la defensa, o por la ofensiva. Creo que tratamos de trabajar y decir que somos los once. Los once estamos ahí adentro de la cancha y en cualquier momento cualquiera puede meter goles, y también ayudar en la defensiva", aseguró el amazónico.

Para el exfutbolista de la Ligue One de Francia, Santos va dando pasos hacia adelante, a pesar de que el pasado sábado no lograron vencer a Pumas: "nosotros sabemos que hicimos un mal partido contra Cruz Azul y creo que contra Pumas recuperamos un poco de nuestra identidad, esa actitud, la agresividad, buscar el juego, ser más Guerreros, eso nos faltó allá en el Azteca y creo que recuperamos, tuvimos oportunidad de salir ganadores contra Pumas, creo que nos faltó un poco más de paciencia para finalizar, tuvimos un penal muy dudoso ahí, creo que salió mejor que las expectativas que teníamos nosotros mismos de mejorar esa imagen fea que dejamos, no salimos ganadores, pero ese empate nos convenció de que sí podemos buscar lo que hicimos en el torneo pasado, con buenas actuaciones, haciendo buenos partidos y ahora vamos a trabajar fuerte, pensando en Puebla ya, porque tenemos que buscar los puntos perdidos", expuso.

Hoy la obligación de Santos es ir a ganar a Puebla, precisamente para recuperar esas unidades que dejaron ir en casa: "creo que sí estamos obligados por haber perdido puntos fuera de casa, de distintas formas, creo que contra Tijuana jugamos mejor, pudimos salir con el resultado y contra Cruz Azul no fue nuestro día. En casa ganamos uno y empatamos otro, seguimos sumando en casa, bien, pero ahora debemos sumar fuera para no estar lejos de los primeros de la tabla", dijo Dória.

Cuestionado sobre el posible conocimiento que los demás equipos ya tienen sobre el sistema de Santos y si pudiese estar pasando que "ya lo conocen" y se anticipan a ello, Dória consideró: "puede ser que sí, eso también pasa. La gente ya estudia nuestra manera de jugar, ya empieza a ver por dónde, en cuál camino puede entrar, la defensa y así va. Tratamos nosotros de estar más cerrados, hablando cada vez más, si cometemos un error, que no sea el mismo el partido siguiente, y así va. No empezamos tan bien como esperábamos porque venimos de una secuencia muy buena, de partidos increíbles, pero la gente está tocada y sabes que sí tienes que ir mejor y seguro el próximo partido ya se va a cambiar. Creo que ya empezó en el partido de Pumas, jugamos muchísimo mejor que lo que hicimos en el Azteca. Creo que las cosas van a cambiar así para el próximo partido, ese tema de la entrega y buscar el resultado desde el minuto uno", sentenció.