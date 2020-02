Igor Lichnovsky defiende a José de Jesús Corona tras error

Lo que ocurre con el portero José de Jesús Corona en Cruz Azul y las críticas hacia él se magnifican, pues todos en el futbol están expuestos a cometer errores, además de que el portero es un referente del club.

Así lo consideró el defensa chileno Igor Lichnovsky, quien resaltó que lo ocurrido el domingo en Toluca, donde "La Máquina" se vio igualada por Diablos Rojos tras un error del portero, incluso es normal en el balompié mundial.

"No tiene por qué ser tema, a veces no se conoce la interna, no tiene que ser tema algo que es normal en el futbol; si ustedes quieren magnificarlo es porque a lo mejor Chuy lleva muchos años en la institución", aseveró el zaguero andino.

En rueda de prensa en las instalaciones de La Noria, el jugador recalcó que así como ha ocurrido con Corona, él y otros ha tenido incluso más errores por la posición que desempeñan.

Cuestionado de lo que dijo el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi al término del partido, quien comentó que se podría analizar la titularidad de Corona, Lichnovsky reiteró que no hay duda de la capacidad del experimentado arquero.

"Es un gran jugador, un referente del club, una persona que te acerca al objetivo del club y en ningún caso pensaría eso", añadió el andino, quien dijo que no es la primera vez que ocurre esta situación y descartó que sea un tema del vestidor.

"Creo me equivoco incluso más que él porque estamos más propensos a jugadas más constantes, es algo que se utiliza más para generar desconcentración, esa película ya la he visto (las críticas al portero), la conozco, no es tema para nosotros."

De Santiago Giménez, quien el domingo marcó su primer gol del torneo, se mostró feliz de haber estado con él en un momento tan importante, además de augurar grandes cosas para el artillero.

"Es mi hermano, en algún momento tuve la posición de él, debutando y hacer mis primeros pasos, tengo pocos años más que él y nos aconsejamos, creo que más él a mí, pero contentos, fue su momento; se pueden esperar muchas cosas de lo que puede dar al futbol mexicano".