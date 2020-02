Los Beach Boys en pleito por la cacería

Uno de los fundadores de The Beach Boys se sumó al boicot de su propia música para impedir que sea usada por otro miembro de la banda en una convención de cacería. Brian Wilson denunció el uso de la música de los Beach Boys en la Convención Internacional Safari Club en Reno, Nevada. El concierto es encabezado por el cofundador de los Beach Boys Mike Love, su vocalista y principal compositor.

En un tuit, Wilson dijo que él y su compañero de banda Al Jardine se oponen "enfáticamente" a la caza deportiva. También señaló una petición en Change.org que pide un boicot a la música de los Beach Boys hasta que se cancele la presentación.

Ayer, la petición había recaudado más de 100.000 firmas. La convención anual Safari Club ha generado protestas de grupos por los derechos de los animales como la Humane Society of the United States por sacar provecho de la cacería de animales en peligro de extinción y promover prácticas de cacería poco éticas. El principal conferencista de este año es Donald Trump Jr. En respuesta, Love envió la siguiente declaración a la revista Pitchfork: "Esperamos con ansias una noche de gran música en Reno y, como siempre, apoyar la libertad de pensamiento y expresión como un principio fundamental de nuestros derechos como estadounidenses". Los Beach Boys son famosos por canciones como California Girls, I Get Around, Fun Fun Fun, Good Vibrations y Kokomo.