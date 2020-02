Roger Waters regresa a México

Visitó México y le gustó. Al parecer Roger Waters ya le agarró cariño a la Ciudad de México y por eso este año regresa para ofrecer un gran show. Ayer anunció en sus redes sociales que regresa al país para presentar su gira This is not a drill.

Uno de los creativos más importantes de Pink Floyd está de regreso y será el Palacio de los Deportes que abra sus puertas para recibirlo el próximo 7 de octubre, tras sus presentaciones en Estados Unidos y Canadá.

El próximo 10 de febrero desde las 11:00 horas se dará inicio a la preventa de boletos, los cuales tendrán un costo desde los 780 hasta los 2 mil 280 pesos.

Según informó Ocesa en un comunicado, This Is Not A Drill también se presentará en 31 ciudades de Estados Unidos y Canadá, comenzando en Pittsburgh el 8 de julio en la Arena PPG Paints y llegará a lugares que no visitó en la gira de 2017 Us + Them, como Nueva York, Cincinnati, Raleigh, Orlando, Minneapolis, San Francisco, y Salt Lake City.

Roger Waters: This Is Not A Drill marca su regreso a México tras sus extraordinarios conciertos en el Palacio de los Deportes de la gira Us + Them en 2018. El 17 de julio de 2019, Roger Waters anunció en su Twitter la proyección de su película Roger Waters Us + Them, producida por Sean Evans y Roger Waters. Filmado en Ámsterdam en el tramo europeo de su gira Us + Them Tour 2017 - 2018, en la que Waters se presentó ante más de dos millones de personas en todo el mundo, la cinta presenta canciones de sus álbumes legendarios de Pink Floyd y de su último álbum.