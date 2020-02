Papás piden salida de directora

CON ENOJO

Proceso

"La maestra Dalila no se va a presentar, ella está siguiendo también un proceso, se tiene que presentar ante Pronnif, así como a la Fiscalía General", explicó Daniela C. Ordaz.

Atención

Será la Pronnif la que se encargue de dar atención psicológica tanto a los niños afectados como al resto que de alguna manera indirecta también resultaron agredidos.

A casi una semana de que Humberto "NN" fuera acusado de abusar de menores del Jardín de Niños Juan Escutia en Torreón, un numeroso grupo de padres de familia se plantó a las afueras de la escuela para exigir información sobre el caso y sobre todo la salida de la directora, a quien acusaron de no haber protegido a sus hijos.

Poco antes de las 9 de la mañana, el grupo de padres se presentó para exigir hablar con Dalila Palafox, hasta entonces directora del plantel, pues a casi una semana de la movilización donde se dieron a conocer los hechos en contra del intendente, no se había detenido un acercamiento de su parte para informar qué acciones se emprenderían para proteger a los menores de edad y para atender a las víctimas de abuso.

"Ella no quiere dar ninguna información. Para mi lo más preocupante fue que todo pasó frente a sus narices, porque la dirección está frente a los baños. Son demasiados niños los afectados", manifestaron algunas madres de familia, quienes agregaron que "no queremos pelear, solo queremos saber qué medidas van a tomar. ¿Con qué confianza vamos a dejar a nuestros niños?".

Para dialogar con los papás, en ausencia de la coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, Flor Rentería, acudió la coordinadora de nivel Preescolar, Daniela Carlos Ordaz, para comunicarles las acciones que se emprenderían.

"Nosotros no podemos dar una solución porque no nos compete, lo que podemos hacer por el momento es que la directora para que se agilice el proceso es que no esté aquí. No se si va a regresar, el proceso lo lleva la Fiscalía, Pronnif y la Secretaria de Educación. Momentáneamente va a estar una maestra de nombre Beatriz Hernández", explicó la coordinadora de Preescolar, noticia que aplaudieron los padres de familia.

