Ilusiona reunión de Oasis, pero aparece discusión de los Gallagher

Liam Gallagher y su hermano Noel han vuelto a ser tendencia en las redes sociales debido a una nueva discusión entre ellos. El pasado 3 de febrero Liam subió un mensaje a Twitter que devolvía las esperanzas a los seguidores de Oasis de ver una reunión de la legendaria banda de Britpop, aunque hizo énfasis en que lo hace por dinero y que Noel no ha puesto de su parte.

"Volveremos a estar juntos. Noel Gallagher lo está haciendo por nada. Lo estoy haciendo por dinero nada más".

Las reacciones de sus seguidores fueron de todo: desde los que ya se emocionan por ver una nueva pelea entre los ex-Oasis, los que no pierden la ilusión de dicha reunión y los que le recriminan el hecho de hacerlo por cuestiones económicas. Sin embargo, momentos después, el intérprete de "Wall of Glass" mencionó que recibieron una oferta para la reunión del grupo, pero Noel no aceptó.

"Nos han ofrecido 100 millones de libras para una gira. Aun así no es suficiente para el alma codiciosa", escribió. Como era de esperarse, el mayor de los Gallagher dejó en claro que dicha oferta no existió y que Liam necesita atención para su nuevo sencillo.

"No estoy al tanto de ninguna oferta de nadie por cualquier cantidad de dinero para reunir al legendario grupo Oasis. Sin embargo, estoy consciente de que alguien tiene un sencillo que promocionar, por lo que tal vez ahí esté la confusión".

El pasado 8 de enero Liam publicó en Twitter que su hermano le había rogado por una reunión del grupo originario de Manchester, sin embargo, sólo quedó en un simple tweet. Oasis fue una de las bandas británicas más importantes de los años 90 ya que se colocaron como los pilares del movimiento Britpop y lanzaron éxitos como "Wonderwall", "Supersonic" y "Don't Look Back In Anger".