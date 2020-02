No buscamos a Marco Fabián: Luis Fernando Tena

Un canterano del Rebaño estuvo disponible en el pasado mercado de transferencias. Marco Fabián no entró en planes del Philadephia Union en la MLS y podía buscar acomodo en cualquier club, en las opciones se manejó un regreso al Rebaño, algo que no estuvo ni cerca.

"Nunca hubo un acercamiento, teníamos el plantel ya definido, cuando pasó lo de Víctor Guzmán lo analizamos, pero pensamos que el plantel estaba bien así, que estaba fuerte y que no necesitábamos más jugadores, no le hablamos, pero si lo analizamos cuando pasó lo de Víctor, creemos que tenemos un plantel muy bueno, le tenemos mucha fe a la gente joven que viene empujando", afirmó Luis Fernando Tena.

La decisión de emigrar a un fútbol exótico es totalmente comprensible, así lo ve el estratega rojiblanco, tras la elección de Marco Fabián por vincularse con el Al Sadd.

"Qué bueno por él, el futbol de allá ha crecido mucho, tiene un extraordinario técnico en Xavi Hernández y va a ganar mucho dinero, hay que felicitarlo, es un jugador que ya tiene 30 años, creo que tiene que pensar en su futuro, es alguien que le tengo mucho aprecio y le deseamos lo mejor".

A pesar de no haber perdido en lo que va del torneo, la eliminación en Copa y haber perdido la ventaja en la recta final en los dos encuentros de liga más recientes, han causado un entorno diferente con el cual arrancó el Rebaño, incluso poniendo en duda si los refuerzos y el estratega son los correctos para cambiarle la cara al conjunto rojiblanco.

Luis Fernando Tena acepta la responsabilidad tras no mostrar un buen funcionamiento dentro del terreno de juego, argumentando que la culpa es suya si dentro del campo los jugadores se exigen al máximo.

"El responsable soy yo, si un equipo no tiene un buen funcionamiento colectivo es responsabilidad del técnico, porque, además, a los jugadores no se les puede decir nada en cuanto a su entrega y en cuanto a su esfuerzo y su lucha, si un equipo tiene buenos jugadores y esa lucha y no está funcionando, es responsabilidad mía".

El desempeño futbolístico no tiene muy contento al cuerpo técnico, sobre todo después de la exhibición brindada el pasado viernes, donde en el tiempo agregado, Chivas dejó ir los tres puntos.

"No estamos contentos con el desempeño futbolístico que tuvimos el viernes anterior, no hemos sido consistentes en el torneo, hayamos jugado bien por momentos, otros regular y otros mal, creo que eso tenemos que corregirlo, pero aparte son jugadores con mucho carácter y aparte sabemos que tenemos con que componer esto en el funcionamiento colectivo, que estamos conscientes que no ha sido el mejor, sin embargo, a pesar de no tener un buen funcionamiento colectivo hemos podido sumar, no hemos perdido en 4 partidos".

A pesar de no llegar al nivel que busca Tena en su plantel, lo positivo siempre será que aún no conocen la derrota en lo que va del torneo, pero si ha detectado aspectos que deberán mejorar con el pasar de los partidos.

"San Luis nos presionó muy bien y no pudimos tener la pelota como hubiéramos querido, todo equipo que nos presiona mucho, que no nos deja salir, sabe que está dejando espacios atrás, entonces cuando pudimos tener la pelota y pasar al último tercio tuvimos peligro muy poco, eso tenemos que mejorar, la calidad de nuestros jugadores nos da para eso, aún sin jugar bien, sin tener el funcionamiento ideal, no hemos perdido".