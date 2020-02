Lorena Herrera contenta de participar en la serie 'Angelito mi rey'

La actriz y cantante Lorena Herrera, quien participa en la serie “Angelito mi rey”, dijo sentirse emocionada de que esta producción retome las historias de antes, como las que protagonizaba Mauricio Garcés, que reunían a la familia y dejaban de lado temas como violencia, muerte y sangre.

“Nos ha ido muy bien con las críticas del público, y era de esperarse porque es una serie muy padre que retoma las historias de antes. Creo que ahorita todo está lleno de violencia, de drama, de cosas terribles que vivimos en el día con día y si además llegas a tu casa a seguir viendo balaceras y muerte, pues qué flojera”, dijo la actriz en entrevista.

En “Angelito mi rey” el personaje principal es un Don Juan tipo Mauricio Garcés, quien trata de conquistar a todas las chicas. Protagonizada por el actor Ángel Said, así como Aleida Núñez, Betty Monroe, Niurka, Lorena Herrera y Alma Cero, entre otras, cada capítulo tiene un mensaje, un valor, donde “Angelito” demuestra que es un ser humano noble que siempre trata de ayudar al prójimo.

Lorena Herrera, quien ha participado en telenovelas como “Muchachitas”, “Mi destino eres tú” y “Un poquito tuyo”, entre otras, dijo que está feliz de que ya se haya estrenado “Angelito mi rey”, porque además de que hay un atractivo visual para los caballeros, “retoma las historias padrísimas que había antes, totalmente familiares que no ofenden a nadie y siempre llevan un mensaje”.

Indicó que aunque ella no vivió la época de Mauricio Garcés, sí disfrutó de otra etapa en la televisión en la que se disfrutaba otro tipo de programación, como “Papa soltero”. “Era otro tipo de series, no había violencia y eso me gustaba, ojalá haya otros productores que apuesten por este tipo de series, sobre todo porque vivimos en uno de los países mas violentos del mundo y lo que menos queremos es ver eso”.

Entre sus próximos planes, la actriz de películas como “Contrabando de esmeraldas”, “Pruebas de amor” y ”Muralla de tinieblas”, dijo que participará en el Carnaval de Mérida el próximo 21 de febrero acompañada de Polo Morín, y continuará con la obra “La homofobia no es de hombres” con próximas funciones en Ecuador, Estados Unidos y México.