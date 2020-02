Piden no comparar el torneo anterior de Santos con el actual

Recuperar los puntos que dejaron ir en casa, es la consigna para los Guerreros del Santos Laguna, de cara a su visita a la Franja del Puebla, para la que se preparan intensamente en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo.

Previo al entrenamiento de esta tarde, el defensa santista Matheus Dória atendió a los representantes de los medios de comunicación de la Comarca Lagunera y aseguró que los propios futbolistas han reconocido que no ha sido el torneo esperado, pero pidió no comparar la actualidad con el liderato logrado durante el Apertura 2019: “hablamos entre nosotros, que eso de comparar con el torneo pasado es muy complicado.

Es lo mismo cuando sales campeón de un torneo, mantenerse al torneo siguiente es muy difícil. La gente hace comparaciones, ustedes mismos (la prensa), nosotros no, pero es que el torneo pasado hicimos eso, tuvimos la ofensiva más goleadora, siempre queremos comparar, eso es muy complicado porque a veces se cambian jugadores.

Ahora el torneo es una secuencia del torneo pasado, aquí jugamos cada seis meses, pero es la secuencia, no es la pretemporada de un mes y medio o dos meses, termina en diciembre y en enero ya empieza el torneo otra vez, tienes poco tiempo para trabajar con jugadores que llegan nuevos para entender la manera que le gusta al profe. Ese tema de comparar es muy difícil, pero sabemos que estamos abajo, que tenemos que mejorar, ya hicimos autocrítica y creo que para los próximos partidos nos va a ir mejor”, expresó.

Justamente en el aspecto de la ofensiva, donde se han tenido fallas puntuales, el brasileño aseguró que no es una opción el culpar solamente a dos o tres jugadores, pues todos tienen responsabilidad: “yo trato de trabajar, creer que somos un equipo.

A partir de Jona (Orozco), hasta Julio, somos un equipo por completo, tanto que el torneo pasado, casi todos los jugadores metieron goles. No es sólo Julio o Brian o la Culebra (Castillo). Todos los once participaron en varios goles, o ayudaron con asistencia, por eso fuimos la mejor delantera. Creo que en la defensiva es lo mismo, Julio empieza a presionar ahí, ayudando y facilitando el trabajo para nosotros ahí detrás. Por eso, tratamos de hablar y decir que a veces la culpa o el momento que vivimos no es por ellos o por la defensa, o por la ofensiva. Creo que tratamos de trabajar y decir que somos los once. Los once estamos ahí adentro de la cancha y en cualquier momento cualquiera puede meter goles, y también ayudar en la defensiva”, aseguró el amazónico.