Yordi quiere echarse unos tragos y entrevistar a Adal Ramones

"Tuvimos un problema con las esposas", bromeó, Yordi Rosado al responder si su relación con Adal Ramones se encuentra fracturada. Después de un segundo de silencio, el conductor y escritor sonrió y negó que estén separados o peleados; de hecho, dijo que invitará a Adal a echarse unos tragos y platicar en su nuevo programa "La última y nos vamos".

"No tenemos ningún problema. No le he dicho que venga (al programa) pero va a ser uno de los invitados obligados (...) Sí tuvimos un momento en que no estábamos tan cernamos porque también trabajábamos juntos y como todos los amigos, tienen sus detalles, pero eso fue hace como cinco o seis años, ahora estamos mejor que nunca", dijo Yordi este martes al promocionar su nuevo programa, "La última y nos vamos".

De la mano de su socio Manolo Fernández y de Unicable, Yordi se sentará a platicar largo y tendido con distintos famosos acompañados de tres tragos; el primero lo eligen las visitas y hasta que no se lo acaben no pueden pasar al siguiente segmento y al siguiente trago. "¿La última y nos vamos?", pregunta Yordi antes de pasar a la recta final, y de allí el nombre del programa. "Es un concepto de entrevista directa donde queremos que los espectadores lleguen a su casa y puedan ver una entrevista de alguien muy interesante, muy famoso, que se puedan reír, interesar e incluso, llegar a las lágrimas", dijo Yordi.

El estreno será este martes 11 de febrero a las 22:30 horas por Unicable, y entre algunas de las personalidades que se dejaran entrevistar están Ninel Conde, Omar Chaparro, Paola Rojas, Aracely Arámbula, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, entre otros.