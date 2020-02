Gloria Calzada presenta su libro '¡La edad vale madres!'

El carisma, la chispa y lo divertida que es Gloria Calzada como conductora se refleja en su nuevo libro "¡La edad vale madres!" (Editorial Diana).

La motivación de Gloria para escribirlo radica en su objetivo de cambiar la narrativa en torno a la edad, de quitarle esa connotación negativa que tiene, y que mejor se piense que el cumplir años trae muchísimos regalos consigo y que se va a vivir una vida mucha más plena. "Es sufrir por algo que es inevitable", nos platica.

La idea del libro surgió cuando había estrenado su canal de Youtube, Puro Glow (con el que ya va a cumplir dos años) y publicó un video cuando cumplió 57 años y hablaba de cómo la edad vale madres y su discurso resonó entre el público, por lo cual Editorial Planeta la buscó para que plasmara el tema en el libro.

Y es que quien conoce a Gloria le queda claro que, a sus 58 años, se ve y se siente mejor que nunca. "Yo soy un ser mucho más feliz, más pleno y opero mejor que a mis 35 o 40 años. Siento que estoy viviendo mi mejor edad. Lo dije también a los 57, pero también a los 58 y me hace ilusión llegar a los 60 en año y medio. Me ha traído una libertad tras aprender a desafanarme de una serie de ideas que creía que eran la neta del planeta", platica.

Además Gloria invitó a una serie de mujeres destacadas en distintas áreas a participar en su libro con lo que cada una piensa de la edad, por lo que hay textos de Lydia Cacho, Paola Rojas, Alejandra Llamas, Karla Iberia Sánchez, Martha Sosa, Gina Diez Barroso, Ceci Suárez y Yuriria Sierra, entre otras.

Posibilidades de reflexión, ánimo e inspiración es lo que busca Gloria que las mujeres encuentren en "¡La edad vale madres!". "Me fascinaría que se sintieran comprendidas y acompañadas al leer este libro", agrega.

El tema central del libro es que la edad no puede ser la que determine a qué te dedicas, con quién te relaciones o para qué eres bueno y capaz. "La edad mental hace que uno se estacione en 'ya no me van a dar trabajo', 'esto no es para mí', 'ya no me puedo poner esto', 'ya no puedo tener vida sexual' y una serie de pensamientos que yo invito a analizar, porque los pensamientos detonan nuestras acciones", nos cuenta y agrega que todo lo que no es genuino para cada persona, como la opinión de los demás, también vale madres.