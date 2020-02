Asaltan con pistola al exfutbolista del Necaxa, Brian Fernández

Los problemas continúan para Brian Fernández, exdelantero de Necaxa que ahora juega en el Colón de Argentina.

Fernández, conocido por sus problemas con las drogas, apenas se incorporaba al plantel después de haber pedido una semana de licencia para arreglar problemas personales y supuestas amenazas contra su familia y él, cuando se ausentó de la práctica de este día, para después aparecer diciendo que fue asaltado y que le pusieron una pistola en su cabeza.

El atacante de inmediato comenzó a dar entrevistas para explicar lo que sucedió. "Me apuntaron con un arma en la cabeza. Me robaron, por suerte no me pasó nada. Se me está haciendo muy difícil andar por la calle, día a día", dijo al canal TyC Sports.

Después de estar en Necaxa por un año, Brian Fernández, un adicto en recuperación se fue al Portald de la MLS donde recayó para después de romper su contrato regresar a Argentina con el Colón de Santa Fe.

El delantero desde su llegada ha tenido muchos problemas extracancha que no le permiten ser regular en su club. La semana anterior justificó su desaparición a que su familia estaba siendo amenazada, y ahora, dos días después de su regreso viene este asalto.