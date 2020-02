Tras el Super Bowl, Shakira y JLo son lo más escuchado en Spotify

El intermedio del Super Bowl entre entre Chiefs de Kansas City y 49ers de San Francisco tuvo como protagonistas a dos estrellas de la música mundial: Shakira y a Jennifer Lopez.

Después de su presentación del medio tiempo del Super Tazón, los streams de Jennifer Lopez en Spotify aumentaron más del 335% y la música de Shakira se disparó alrededor del 230%, en comparación con el mismo período hace una semana. Muchas de las canciones más populares notaron grandes saltos en los streams de Spotify:

Para Shakira. Empire registró el mayor salto; se disparó más del 2135%, She Wolf aumentó en más del 905%, Whenever, Wherever, se disparó más del 705%, Hips Don't Lie (feat. Wycelf Jean) vio un aumento de más del 430%.

Para Jennifer Lopez. Get Right registró el mayor salto; se disparó más del 735%, Waiting For Tonight aumentó 685%, Let's Get Loud se disparó más del 570%, "Jenny from the Block" (feat. Jadakiss and Styles P) vio un salto de más del 545%.

De igual forma, el artista Bad Bunny, quien se unió a Shakira en el escenario, registró un aumento de más del 24% en las horas reproducidas desde el espectáculo de medio tiempo, mientras que J Balvin, quien se unió a Lopez, tuvo un aumento de más del 16%.

Demi Lovato, cuya interpretación conmovedora del himno nacional dio inicio al juego, registró un aumento de más del 31% en sus streams en Spotify después de la transmisión.