Desde 2018 hasta enero de 2020 fueron asesinados en México al menos 953 policías, reflejando la ola de violencia que vive el país, según un informe divulgado este martes por la organización Causa en Común.

"Por las estadísticas que pudimos sacar por los reportes de prensa que nos dicen el número de policías asesinados y los reportes de personas asesinadas en México, ser policía implica un riesgo cuatro veces mayor a ser un ciudadano que se dedica a cualquier otra actividad", dijo a Efe la presidenta de la ONG, María Elena Morera.

La tasa de asesinatos en México es de 31.1 por cada 100,000 civiles, mientras por el mismo número de policías la tasa se sitúa en 115, indica el informe.

El único municipio cuyos civiles tienen el mismo riesgo de ser asesinados en México como cualquier agente es en Chilapa (Guerrero), una localidad que fue noticia recientemente por el entrenamiento de niños como policías comunitarios para combatir el crimen organizado.

El investigador de Causa en Común David Blanc aseguró, a la vista de los resultados del reporte, que "en México es muy fácil matar a un policía y casi nunca conlleva una consecuencia".

Si bien la tendencia de policías muertos fue muy pareja en 2018 (452 casos) y 2019 (446 casos), en enero de 2020 la cifra de asesinatos se disparó.

En el primer mes de este año se registraron 55 nuevos casos, por los 28 reportados el primer mes de 2018 y los 27 de los que se tuvo conocimiento en enero de 2019.

El documento puede omitir algún homicidio, ya que fue elaborado con información de medios de comunicación locales, tras la negativa de las autoridades para facilitar esa información, lamentó Morera.

"Las autoridades ni siquiera nos han dado los registros. Es una pena que ni siquiera tengan reconocimiento hacia las personas que trabajan con ellos", denunció la presidenta.

Para contextualizar las cifras, el investigador independiente Julio Ríos Figueroa aportó los números de agentes muertos en otros países de contexto parecido.

En Argentina, según Ríos, el año con más policías asesinados estando de servicio fue 1999, con 25 muertos; en Colombia, el investigador aportó las cifras de un periódico a octubre de 2018, que reportaba 78 elementos fallecidos a esas alturas del año.

En Estados Unidos, durante 2018 murieron 167 policías y en 2019 fueron 135, número todavía muy lejos de los mexicanos pese a contar con alrededor de 200 millones más de habitantes.

"En México invertimos en seguridad el 0.9 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los países desarrollados invierten en un promedio el 3 %. En México invertimos la tercera parte en medio de una problemática de seguridad muy alta", denunció Morera.

"Lo que vemos es que los policías terminan siendo trabajadores de segunda del estado mexicano", se quejó la presidenta de la entidad civil, que recordó que el salario medio de un policía en México es de 10,000 pesos mensuales (unos 535 dólares) y que algunos tienen que pagar su propio equipo de trabajo.

Además, insistió la directiva, las familias tienen muchas dificultades para cobrar las indemnizaciones correspondientes por un agente caído y, si el homicidio se produce cuando este está fuera de servicio, "muchas veces no reciben ninguna indemnización".

Para afrontar esta problemática, la ONG reclamó una revisión de los salarios, una mejora en el equipamiento y en la capacitación de los cuerpos policiales, actuación en la investigación y el castigo de los asesinatos y la indemnización a los familiares de los agentes caídos.

"La sociedad no los quiere y hay un gran abandono de parte de las instituciones. Realmente no nos acordamos de los policías y no nos importan más que cuando tenemos un evento. Quisiéramos que actuaran como Scotland Yard (la Policía británica), pero no los tratamos como tal", concluyó Morera.

México reportó un total de 34.582 asesinatos en 2019, la cifra anual más alta en 20 años de registro oficial, aunque se observa una tendencia a la estabilización.