Cristiano Ronaldo cuelga los botines para convertirse en un 'Superhéroe'

Este martes 4 de febrero se publicará en España un cómic llamado “Striker Force 7”, teniendo como protagonista al exfutbolista del Real Madrid.

Cristiano se dijo emocionado por ser la figura principal de un cómic, convirtiéndose en un superhéroe, algo que lo apasiona en demasía.

"Estoy emocionado de unir estas pasiones del fútbol y los superhéroes a través de este proyecto", dijo el portugués.

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! https://t.co/pq8lesrqYI #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw