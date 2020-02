Julieta Venegas vuelve a México para ofrecer show íntimo

Julieta Venegas regresa a la escena musical con un show íntimo en el que interpretará varios temas de su cancionero así como composiciones nuevas e inéditas.

"Es la primera vez que me animo a hacer una gira así en México, lo había presentado en España y Uruguay pero nunca aquí; puede ser que vengan invitados pero lo primordial es cantar las canciones con mi público. Con este show estoy aprendiendo cómo instrumentista, como cantante, sin estar protegida por una banda; es como estar en mi casa cuando toco el piano", detalló la cantante.

La mexicana se había tomado un descanso después de su último disco Algo sucede, el cual grabó en 2015 e hizo una gira de tres años con él. Se mudó a Argentina donde ya lleva dos años y medio viviendo, ahí también se reencontró con la actuación.

"En medio de esa gira (Algo Sucede) decidí que me iba a ir a Argentina y no quise seguir porque necesitaba un tiempo de descanso, en ese proceso conocí un texto de teatro que me gustó mucho que se llama 'La enamorada', empecé en lugares muy chiquitos en Argentina y lo estrenamos en agosto, también escribimos las canciones con Santiago Loza", contó.

Los temas que creó para la puesta La enamorada (donde también actúa) fueron grabadas para realizar su nuevo disco que lleva el mismo nombre.

Algunas de esas canciones también las interpretara el próximo 14 y 15 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con su show "Íntimo", con el que además hará un recorrido musical por sus siete discos y tendrá 11 fechas en México, tres de ellas en la CDMX.

"En este momento siento que necesito esa cercanía con la gente que quiere venir a verme, no estoy lista para construir un show grande. Además venía fantaseando con que lo quiero presentar en México", dijo Vengas quien considera que este espectáculo es un retorno a la esencia de su música.

"Este show es acústico completamente, soy sólo yo tocando varios instrumentos aunque también soy muy de sintetizadores y cuerdas así que voy a hacer una mezcla yo creo".