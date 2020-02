Nnadi celebra triunfo del Super Bowl pagando la cuota de adopción de más de 100 mascotas

Los festejos por la obtención del Super Bowl LIV por parte de los Kansas City Chiefs no cesan, pero Derrick Nnadi lo celebra de una forma muy peculiar.

El tackle defensivo de los Jefes pagó la tarifa de adopción de 109 perros del refugio de animales KC Pet Project, definiendo esta acción por el jugador como “la manera perfecta para culminar una gran temporada”

Los perros son libres de ser adoptados por cualquier persona que guste proporcionarle un hogar a estos animales.

El refugio informó que el donativo de Nnadi fue para la liberación de todas las mascotas que se encuentran en el local, destacando que en el primer día luego del donativo fueron adoptados 38 perros y 6 gatos, además de entregar 30 animales más el día de mañana.

Darrick confesó el motivo del donativo: "Toda mi vida siempre quise un perro. Al crecer no tuve una mascota, mis padres realmente no me permitían tener una", agregó que fue hasta su último año de universidad, cuando se permitió tener una mascota a la cual llamó “Rocky”.

"Cuando conseguí uno por primera vez, fue muy tímido. Me hizo pensar en cómo otros animales, ya sean de tu propiedad o de un refugio, se sienten asustados y solos", dijo el defensivo de los Chiefs.