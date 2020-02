Galilea Montijo revela que conoció a su esposo cuando él iba a casarse

Galilea Montijo suele ser muy hermética cuando se trata de revelar detalles íntimos de su relación con su esposo Fernando Reina, por lo que sorprendió cuando reveló que lo conoció cuando él estaba a punto de casarse con otra mujer.

Y es que en una reciente entrevista, la conductora del programa Hoy habló de su primer acercamiento con el empresario, cuando él se encontraba en una relación, lo que dio de qué hablar.

“Yo estaba trabajando en el estado de Guerrero. Yo dije: ‘Ese muchacho tan guapo con esa cana al frente’. La primera vez que llego a Acapulco y lo veo dije ‘Qué flojera me da’, porque yo suelo ser muy antisocial".

“A la segunda semana que lo vi, me divertí muchísimo, me reía mucho con él. Llego yo y les digo a mis amigas ‘No saben que chavo tan padre conocí en Acapulco, una de ustedes debería casarse con él", comentó Galilea.

Actualmente, la pareja tiene nueve años de relación, gracias a que ambos decidieron no casarse con sus entonces parejas.

“Pasa Navidad y me dice ‘oye feliz Año Nuevo. No más para contarte que me arrepentí, me eché para atrás y no me voy a casar’. Le digo ‘Pues ¿qué crees? yo también me acabo de arrepentir’. Me dice: ‘No sabes qué gusto me da oír eso’, en ese momento yo sentí un dolor en el estómago", contó.