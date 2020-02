Considera el 44% de los mexicanos que empleadores no darán semana de 4 días

Un 44% de los mexicanos considera que su empleador no estará nunca en la disposición de implementar la semana de cuatro días laborales, según el estudio "The Future of the Working Week" realizado por Citrix.

El 51% piensa que no resulta probable que lo hagan en un futuro cercano y el 74% se siente más cerca de una semana laboral de seis días que de cuatro días. Sin embargo, 86% de los empleados mexicanos contestó que sí lo aceptaría, pero solamente si se mantiene el mismo salario. "Del 4% que no aceptaría la propuesta, aunque se mantuviera el salario, la mitad dijo que no lo haría por preocupación a que se le reduzcan otro tipo de beneficios no salariales como las vacaciones o el trabajo flexible", informó Citrix en un comunicado. Mientras que 31% no lo haría por preocupación a parecer menos comprometido que el resto de sus compañeros.