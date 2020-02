Exigen salida de directora de jardín de niños donde ocurrieron abusos contra menores

Padres de familia del jardín de niños Juan Escutia de la colonia Residencial La Hacienda, de donde laboraba Humberto “NN”, intendente que fuera acusado de abuso, se plantaron a las afueras para exigir a la directora información sobre sobe qué pasará y qué medidas se tomarán. De manera temporal la directora se retirará de su cargo.

Los padres se plantaron también para exigir la destitución de la directora Dalila Palafox ante lo sucedido.

“Ella no quiere dar ninguna información. Para mi lo más preocupante fue que todo pasó frente a sus narices porque la dirección está frente a los baños. Son demasiados niños los afectados”, manifestaron.

“No queremos pelear solo queremos saber qué medidas van a tomar. Con qué confianza vamos. Dejar a nuestros niños”, expresaron.

Queremos un castigo ejemplar tanto para él como para ella porque no supo proteger a nuestros hijos”, comentaron algunas madres de familia.

Por su parte Daniela Carlos Ordaz, coordinadora de Preescolar en la Región Laguna explicó a los padres: “Nosotros no podemos dar una solución porque no nos compete, lo que podemos hacer por el momento es que la directora para que se agilice el proceso es que no esté aquí. No se si va a regresar, el proceso lo lleva la Fiscalía, Pronnif y la Secretaria de Educación. Momentáneamente va a estar una maestra de nombre Beatriz Hernández”.