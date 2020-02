Ousmane Dembéle vuelve a ser baja en Barcelona

El francés Ousmane Dembélé, atacante de Barcelona, abandonó la práctica del equipo debido a que presentó molestias en el muslo derecho, por lo que será descartado en los próximos días.

"Dembélé ha notado molestias en el muslo derecho como consecuencia de la fatiga muscular y seguirá con su trabajo de recuperación", informó el parte médico que se publicó en canales oficiales del club.

El galo no ve acción desde el 27 de noviembre, cuando los culés derrotaron 3-1 al Borussia Dortmund de Alemania en la Liga de Campeones de Europa, en la que fue su tercera lesión en lo que va de temporada.

Tras las declaraciones del entrenador Enrique Setién, en las cuales aseveró que el único fichaje que harían sería el del juvenil francés (en sentido figurado), la planeación se ve "tocada" con esta situación médica.

El mediocampista croata, Ivan Rakitic, admitió que sí contempló la opción de salir de la institución "blaugrana" en el mercado invernal debido diversas situaciones que le disgustaron.

"Han sido varias cosas que no me gustaron, lo digo de forma muy clara, lo sabemos nosotros y la gente que toma decisiones, pero aquí no estamos para reír o disfrutar. Al final lo mejor para el club tiene que ser lo que sea bueno para nosotros, y hay que aceptar no entender algunas cosas", comentó.