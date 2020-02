'No hemos descuidado la cultura', asegura Zermeño

"No acepto las críticas de que es un desastre la cultura", afirmó el alcalde de Torreón en referencia a la polémica que se ha generado por la inminente desaparición del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), además de las acusaciones de desvíos financieros de parte de su titular, Elías Agüero.

Fue durante la semana pasada que se llevó a cabo la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de Torreón. Ahí se aprobó por mayoría y en medio de polémica, la resurrección de la Dirección General de Cultura.

Ediles de oposición criticaron la medida por ser "apresurada" y sin un proyecto que respaldara dicha determinación. Por su parte el alcalde y ediles del PAN defendieron el punto al afirmar que era necesario.

Zermeño incluso fue más allá y se lanzó contra lo realizado en administraciones municipales anteriores, a las que acusó de dejar caer diversos proyectos como la Línea Verde, el Museo de la Moneda, Canal de la Perla, etc.

"No hemos descuidado la cultura. Yo no quisiera, no acepto las críticas de que es un desastre la cultura, que no se cuántas cosas, estamos buscando ser más eficaces, no cambian las cosas... fue alguna ocurrencia, a lo mejor en el 2013 crear un órgano de esta manera, a nivel nacional ahora se busca, están tratando de eliminar algunos órganos autónomos ¿por qué? por diversas razones, aquí lo único que estamos haciendo es tratar de ser más eficaces".

Por su parte, la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, reiteró que seguirá llamando a la destitución de Elías Agüero, a quien acusó de desviar recursos a través de tres pagos recibidos en su tarjeta bancaria personal desde la cuenta del IMCE, hechos registrados en octubre de 2019 y de los que se tienen comprobantes.

La síndica advirtió que será esta semana cuando se solicite oficialmente una investigación especial al respecto ante la contraloría municipal, así como ante el Congreso del Estado y en favor de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

"No vemos otra opción, quieren revivir la Dirección del Cultura porque tienen un desastre en el IMCE, está más que claro", reclamó la sindica.

Cambios