Durango, sin sospechas de casos de coronavirus

La Secretaría de Salud en el Estado señaló que el área de Epidemiología del Gobierno federal los está actualizando diariamente sobre el nuevo coronavirus. En el aeropuerto de Durango capital y la Central Camionera hay anuncios definidos sobre esta enfermedad, así como los pasos a seguir en caso de que haya sospecha de que una persona contrajo este padecimiento.

"Si tiene fiebre, dolor de cabeza, malestar general y viene de una región problema, inmediatamente acudir a un centro de salud para que le hagan la derivación correspondiente si hay alguna sospecha y se mandará una muestra al InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) en la Ciudad de México para detectar si están afectados por este coronavirus", afirmó el secretario de Salud, Sergio González Romero.

El funcionario estatal dijo que afortunadamente en esta entidad no hay casos sospechosos por este virus ni tampoco se ha tenido notificación de personas que hayan llegado al estado procedentes de China.

En su portal oficial, la Secretaría de Salud federal explicó que los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, circulan entre humanos y animales.

El virus puede haberse transmitido originalmente por contacto directo entre animales y humanos (zoonosis), simplemente por el aire aunque también se ha confirmado que el nuevo coronavirus se puede transmitir de persona a persona.

Las personas en riesgo son aquellas que tengan antecedentes de viaje o estancia en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, que presenten fiebre, enfermedad respiratoria aguda o ciudadanos que hayan estado en contacto con un caso confirmado o que esté bajo investigación, hasta 14 días antes del inicio de síntomas.

La Secretaría de Salud menciona que no hay un tratamiento específico para los coronavirus y que el personal médico solo indica medicamentos para aliviar los síntomas que van desde fiebre, tos, estornudos, molestias en general, dolor de cabeza y dificultad para respirar (en los casos más graves). Para protegerse del coronavirus, es indispensable realizar las medidas de higiene y del entorno como lavarse las manos con agua y jabón, al toser o estornudar utilizar el estornudo de etiqueta, no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común y quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias.