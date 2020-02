Yolanda Andrade vuelve a comentar sobre Verónica Castro

Luego de que Verónica Castro declaró que, en los últimos cuatro meses ha atravesado por tiempos duros pero, pese a todo, está feliz, Yolanda Andrade consideró que la afamada actriz se encuentra en un papel de víctima.

"Es cosa de la edad y del tiempo. Hay actrices que hacen papeles de víctimas y se quedan con el personaje; hay actrices que hacen papeles de malvada y se quedan con el personaje, ahí tienes a Laura Zapata", opinó ante la prensa.

El año pasado, la conductora reveló que hace dos décadas se casó con Verónica Castro mediante una ceremonia simbólica en Ámsterdam. Sin embargo, la protagonista de Los ricos también lloran negó la versión y dejó en claro que sus preferencias sexuales no tienen que ver con las mujeres.

"Es una broma como las que hace siempre Yolanda. Es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos. Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento", explicó "La Vero" para la cadena Radiofórmula en aquel entonces.

"Siempre he tenido el don de expresarme como soy, soy sinaloense, soy norteña, soy de Culiacán", dijo Yolanda. "Nosotros hablamos, decimos y expresamos con las manos; con la boca, gritamos. Esa es mi nacionalidad, eso es lo que somos", añadió.

"No me quiero sentir tan importante en su vida como para que esté llorando por lo que se comentó y lo que se dijo, pues ninguna palabra que yo diga de mi boca es mentira. Me hago responsable de todo lo que digo", sostuvo la presentadora del programa Mojoe.

Incluso, consideró que Verónica Castro tiene "cosas más importantes por qué llorar en la actualidad, que por su pasado, yo no soy parte de eso".

También cree que todo ser humano está muy sensible por cualquier cosa o cualquier comentario que se haga. "Siento que debemos ser más respetuosos y no tomar las cosas tan apecho", puntualizó.