Proyecto Irritila busca renovar convenios

A fin de continuar con los trabajos en la Cuenca Alta del Nazas, principal fuente de abastecimiento de agua en la Comarca Lagunera, el programa Irritila, buscará renovar sus convenios tanto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) así como con el municipio de Ciudad Lerdo, apoyo que fue cancelado al inicio de la administración de la exalcaldesa María Luisa González Achem.

De acuerdo con Roberto Muñoz del Río, presidente del organismo de la Cuenca Alta del Nazas, el convenio por cinco años de fondos concurrentes de la Conafor, terminó en diciembre del año pasado, "estos fondos duplican todo lo que aportamos, entonces buscaremos este año volver a firmarlo para que sigan duplicando el recurso", explicó.

Según Muñoz, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde hace dos años no aporta al programa. Dijo que al inicio, entregaba 500 mil pesos, pero la cantidad se redujo a 220 mil pesos, que se dejaron de recibir hace un par de años.

Es el Gobierno de Durango el que mantiene su apoyo, mientras que el Gobierno de Coahuila se ha negado a sumarse a dicho programa pese a los beneficios.

"Ahorita Durango está dando 220 mil pesos, Coahuila no da nada, y la Federación, que es Conagua, ya no nos da nada. Ellos (Conagua) empezaron con medio millón pero el último recurso fue de 220 mil pesos, había un convenio entre Conagua y Durango, en donde Conagua aportaba una parte y Durango el mismo porcentaje, que es algo que opera en otras partes del país con los consejos de cuenca, entonces la idea es que los estados beneficiados, Coahuila y Durango, aporten lo mismo que la Federación", explicó Muñoz.

De acuerdo con el presidente del organismo, dichos recortes no han impactado, pues la ciudadanía sigue participando. Además, de que se solicitó el apoyo a la Secretaría de Medio Ambiente, pues ya no se cuenta con personal para supervisar las obras, "Ahora lo que estamos haciendo es que se les pide ayuda precisamente para supervisar aquella parte, porque en los gastos operativos es a donde se va ese dinero que no se está aportando".

Por otra parte, recordó que hace un año, el Consejo del Simas aprobó la propuesta de entregar un peso por cada toma domiciliaria, sin embargo nunca se subió a cabildo. Otra propuesta fue la de redondear los recibos, redondeo que iría directo al programa Irritila , propuesta que se aprobó en la comisión de Medio Ambiente y del Agua, pero tampoco se subió a cabildo. "Estamos en espera, llevan como un año las dos propuestas", dijo Muñoz.

Recursos