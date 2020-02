Llega nuevo tráiler de The Falcon

Durante el Súper Tazón fue lanzado el primer tráiler de la serie The Falcon and the Winter Soldier (Falcon y el soldado del invierno) una producción de Disney en conjunto con Marvel, se estrenará en agosto de este año. El avance está acompañado de dos producciones más WandaVision y Loki.

Esta producción tiene antecedentes de la película Avengers, ya que en esta producción el personaje principal "Falcon" portará los colores de representativos de "Steve Rogers", mejor conocido como "Capitán América". El reparto del filme está compuesto por: Anthony Mackie ("Sam Wilson"/"Falcon"), Sebastián Stan ("Bucky Barnes"/"El soldado de invierno"), Emily Vancamp ("Sharon Carter"/"Agente 13"), Desmond Chiam ("Zemon"), Daniel Brühl, Noah Milss y Wyatt Russell ("John Walker"/"Agente de Estados Unidos"). La serie contará con ocho episodios y se podrá ver por la plataforma de streaming de Disney. En Estados Unidos y Europa esta plataforma estará disponible a partir del 24 de marzo del 2020, sin embargo, para México y Latinoamérica se desconoce la fecha.