Niurka participa en nuevo video musical

a cubana Niurka Marcos, participó como modelo en el video musical de la canción Tú eres el amor de mi vida del bachatero salvadoreño Osmir Garay, en el cual interpreta a la pareja del cantante y afirmó que lo hizo por apoyar a las nuevas generaciones de talento.

"Me contrataron de la producción de Osmir, porque él lo pidió. Lo curioso y valioso fue la amistad y la química tan bonita que hicimos", compartió. "El hecho de que él haya pensado en mí para su video es un puñal de doble filo, porque la gente puede pensar que es por publicidad, lo cual es válido. Es un extraordinario cantante y compositor, es un chavo joven parte de las nuevas generaciones, que viene arrasando".

Sobre su experiencia en este trabajo, comentó: "ya había participado en videos musicales con otros cantantes, entonces ya intuyo lo que quieren los artistas. Una pregunta que siempre hago cada vez que me llaman a cualquier proyecto es '¿por qué Niurka?' para saber qué es lo que esperan de mí".

Sin embargo, la famosa vedette tiene claras algunas restricciones para cualquier participación delante de una cámara: "soy muy abierta de mente, pero tengo limites, un desnudo total o escena fuerte de sexo nunca haría".

Asimismo afirma que no está cerrada a recibir otras propuesta similares pero dentro de otros géneros musicales, siempre y cuando: "pase el tiempo de promoción y lanzamiento que merece Osmir con su video, no voy a dejarle el material hecho y al día siguiente ir a grabar con otra persona, yo soy respetuosa y me gusta acompañarlo en la etapa de difusión", aclara la actriz quien aún no tiene confirmada la fecha de estreno del videoclip.