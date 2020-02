Ricardo Ferretti responde al mal inicio de Tigres en la Liga MX

El entrenador brasileño Ricardo Ferretti aseguró que tiene "una gran espalda" para recibir las críticas por el mal inicio de Tigres en la Liga MX.

En conferencia de prensa, el estratega felino aseguró que "hoy (ayer) estoy igual que el sábado. La ropa sucia siempre la he lavado en casa. Tengo una espaldota, que me tiren con todo y durante 30 años me ha tirado, una vez más pues no pasa nada".

Tigres lleva empate 0-0 con Atlético San Luis, derrota contra América por 0-1, victoria por 2-1 sobre Atlas y caída frente a Tuzos de Pachuca por 0-2, por lo cual se encuentra en la posición 13 en la clasificación general, lo cual desagrada a los seguidores del club.

Ante este mal inicio de campaña, aseguró el estratega que no está preocupado, porque lo único que hace es trabajar y eso hace también cuando gana el equipo, por lo cual él no cambia con un marcador, porque el resultado es un impostor.

"Hay que seguir trabajando, no veo otra cosa, si ganamos mi función es trabajar, exigir y si no ganamos, igual, no cambio por el resultado. Ellos (los jugadores) buscan hacer las cosas que yo les pido y si las cosas no salen yo tengo que asumir la responsabilidad, para eso estoy. La responsabilidad mayor es del entrenador", aseguró Ferretti.

Además, el equipo solo lleva dos goles anotados en cuatro encuentros, por lo cual los aficionados ya piden su salida, y también lo critican porque dejó ir al uruguayo Leonardo Fernández, quien ya lleva tres goles con Toluca, uno más que Tigres.

En cuanto al tema del charrúa Fernández, comentó que la institución tiene varios jugadores prestados y siempre con el deseo que les vaya bien, y si es así, es que el futbolista cumple con un proceso, se da la posibilidad que se venda su carta o que sea repatriado.

"Él está en su proceso. Terminando el torneo ya veré qué hago. Que sea el campeón goleador, es lo que quiero. Que vaya a Europa, que nos paguen 60 millones de euros por él (risas)", dijo irónico.