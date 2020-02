De los escenarios del teatro al

El cine es una exposición de arte capaz de llevarnos a otras dimensiones, a otros mundos que sólo conocíamos al cerrar los ojos; el cine, nos hace sentir emociones distintas en una sola obra, nos hace transportarnos a lugares nunca imaginados.

Como espectadores una visita al cine significa un escape de la realidad, un viaje a un lugar desconocido en el cual nos encontraremos con nuevas experiencias o sentimientos que nunca antes habíamos sido capaces de experimentar.

En el séptimo arte se pueden contar historias innovadoras o las mismas que hemos escuchado una y otra vez, pero que gracias a un equipo de escritores, fotógrafos y músicos se crea una esencia única en cada largometraje.

Miles de películas han pasado por la pantalla grande, pero sólo algunas han logrado marcar a los fanáticos del mismo.

Bien dicen que las historias para contar nunca se acaban, y es que cinematógrafos han logrado plasmar historias escritas solamente para entretener a una audiencia en vivo, en un guión largo, llevando ese pequeño montaje a grandes ciudades y grandes postales.

Aunque muchos creerán que las adaptaciones de teatro que se han hecho al cine sólo son de musicales, el día de hoy te tenemos un especial con las mejores obras de teatro que lograron pasar al filme.

Aclamadas por la crítica, todos estos relatos se ganaron al público, incluso, llegando a espectadores que nunca habían escuchado de la puesta en escena.

Película protagonizada por Diane Keaton y Woody Allen, la cual se basó en la obra de teatro homónima del mismo Allen.

Aunque Woody Allen es un aclamado director por la crítica, este filme no fue dirigido por él, sino por Henert Ross, quien fue seleccionado por el mismo neoyorquino.

El primer proyecto del maestro del suspenso a color, el director Alfred Hitchcock, quien logró adaptar la obra de teatro Rope, escrita por Patrick Hamilton en 1929.

Considerado como uno de los mejores 100 filmes mexicanos, esta película llegó a los cines en 1949 dirigida por Emilio Fernández, quien adaptó la obra Jacinto Benavente.

Protagonizada por Dolores del Río, Pedro Armendáriz y Julio Villarreal, muestra la historia de conflictos pasionales entre los protagonistas.

La fotografía de esta película a cargo de Gabriel Figueroa, obtuvo un el Premio Internacional a Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 1949.

Ganadora de ocho premios Oscar, incluyendo mejor película, director y actor, Amadeus se convirtió en una de las mejores películas de época de la historia.

La película fue una adaptación de la obra de teatro de Peter Shaffer de 1979, mismo responsable del filme.

Este drama romántico, interpretado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, es una adaptación de la obra de teatro Everybody comes to Rick's, en español Todos vienen al café de Rick. La obra fue escrita por Murray Burnett y Joan Alison en 1940 exclusivamente para ser una puesta en escena, pero a falta de productores interesados, ésta fue vendida a Warner Bros, quienes crearon un clásico del cine.

Protagonizada por Morgan Freeman y Jessica Tandy, ganadora al Óscar a Mejor actriz por su interpretación de la Señora Daisy, es una adaptación de la obra de teatro Driving Miss Daisy de Alfred Uhry, quien fue responsable de igual manera del largometraje.

Debido a esta obra, el escritor estadounidense ganó un premio Pulitzer y un Oscar.

Cinta de Tim Burton, en la que participan Johnny Depp y Helena Bonham Carter, es una adaptación del musical de Broadway de Stephen Sondheim y Hugh Wheeler, donde se relatan los asesinatos de un barbero en la época victoriana.

Otra adaptación cinematográfica de un musical de Broadway homónimo del compositor Alan Menken y el letrista Howard Ashman.

Esta historia narra la vida de una florista que descubre algo aterrador luego de alimentar a lo que parece ser, una inofensiva planta.

Este filme de 1927 fue dirigido Alan Crosland, quien decidió llevar la historia a la pantalla grande luego de dos años de haber sido presentada en Broadway.

Dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Renée Zellweger y Catherine Zeta-Jones, esta cinta se basó en la obra musical de la década de los 70, misma que sigue en escena.

La obra de teatro original fue creada por Maurine Dallas Watkins en 1926.