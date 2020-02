Verifican spas y estéticas

El departamento de Regulación Sanitaria de la Jurisdicción Sanitaria 6 en Torreón, lleva a cabo visitas de verificación en estéticas, spas y consultorios nutricionales para garantizar que se encuentren operando de acuerdo a la Ley General de Salud. Dentro de las fallas más recurrentes están la falta de un registro, de un etiquetado, así como la falta de un médico responsable.

Grethel Norman Vázquez, verificadora sanitaria de Servicios de Salud de Regulación Sanitaria, explicó que se verifican todos aquellos lugares donde se manejan cuestiones de belleza o de salud, donde se encuentran productos de los llamados "milagro", así como equipos para la reducción de pesos y/o medidas.

"En aparatos hay una norma, más orientada a la cuestión técnica, la ley general de Salud menciona que debe tener un registro sanitario; todos los registros médicos, se hace ante la Cofepris, debe tener número, tiene una hoja y una descripción específica qué lo que contiene cada equipo, cómo se utiliza y cómo se va emplear, si toca la piel, hasta qué capa puede llegar a impactar, si de be utilizar con algún producto. Si no tiene un registro sanitario no debe utilizarse", recalcó la verificadora.

Recalcó que en casos de que se utilicen equipos de tipo médico, siempre se debe contar con un médico responsable, que se encuentre en el establecimiento en el lapso que se realiza el procedimiento en los pacientes.

Este tipo de establecimientos deben dar aviso a la Secretaría de Salud sobre el tipo de servicio.

Irregularidades

Entre las más frecuentes están la falta de registro sanitario o la carta que indica que no lo requiere, el etiquetado de los productos o que no cuentan con los permisos.

DATOS

Quejas

Dentro de las más recurrentes están: lesiones en la piel y la falta de capacitación de las personas que atienden a los pacientes y en la operación de los equipos.

40 ESTABLECIMIENTOS

Son los que aproximadamente conforman el padrón del departamento de Regulación.