Video muestra a un Trump en actitud irrespetuosa al escuchar el himno

En el video que, según el diario Miami Herald, fue tomado este miércoles por un empresario del sector inmobiliario, se ve a Trump gesticulando y haciendo como si dirigiera una orquesta mientras las personas que le rodean, entre ellas su esposa Melania y su hijo menor Barron, cantan el himno con la mano en el corazón.

Trump mantuvo una polémica con el jugador de fútbol americano Colin Kaepernich desde que en el año 2016 éste, entonces en los 49ers de San Francisco, llamó la atención al sentarse y luego arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la injusticia racial y la brutalidad policial.

Otros jugadores se sumaron a la protesta que fue repitiéndose en distintos campos y en 2017, en un mitin en Huntsville (Alabama), Trump sugirió que los dueños de los equipos debían despedir a los jugadores que participasen en algo que estaba "perjudicando el deporte" y a los aficionados.

Además de Trump, la cantante Beyoncé y su esposo Jay-Z han dado qué hablar por algo relacionado con el himno y el Super Bowl.

En este caso se les ven sentados junto a su hija en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, donde este domingo se jugó la final de la Liga Nacional de Fútbol americano, cuando Demi Lovato interpreta el himno.

