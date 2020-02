Lupita Infante quedó feliz con Como caído del cielo: Omar Chaparro

Omar Chaparro recalcó que no hay ninguna demanda interpuesta por Lupita Infante a raíz de la cinta "Como caído del cielo". "Yo sé que a Lupita le gustó la película. De los términos de la demanda yo no estoy enterado, la verdad. Yo creo que sí le gustó y está contenta", señaló el actor.

"Aparte ella firmó y obviamente tiene su crédito como productora ejecutiva y creo que también llegó a un acuerdo económico y está su firma", apuntó. La película de Netflix está inspirada en el intérprete de "Yo no fui" y sigue a un imitador de Infante cuyo cuerpo al borde de la muerte es tomado por el alma de Pedro Infante con la tarea de arreglar su vida. Chaparro se encuentra en la promoción del álbum homónimo salido de la película en el que reúne 13 temas, incluido el inédito "De qué me sirve el cielo", escrito por Jorge Avendaño y Chaparro.

Chaparro señaló que todo está en regla y no hay forma de que haya conflicto con Lupita por el lanzamiento y ganancias del disco. "Sacar un disco es un tema editorial que no le corresponde a ella. Yo podría grabar las canciones de Elvis Presley y las editoras se encargan de repartir a los compositores, autores, intérpretes y demás". Además del nuevo disco -el tercero en su carrera- Como caído del cielo llevó a Chaparro a conocer al intérprete de ranchero Vicente Fernández, quien asegura también vio la película de Netflix, y con quien se reunió en su rancho. "Me felicitó, me dijo que cantaba muy bonito y estuvimos platicando una hora y grabé toda la plática porque no quería perdérmelo", relató Omar.

"Es un libro abierto, es un maestro, un corazón. Yo estaba como una esponja absorbiendo cada palabra, cada experiencia del señor. ¿Quién no admira al señor Vicente Fernández?", cuestionó.