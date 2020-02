Noel Schajris festeja al amor y la música

El cantante Noel Schajris festeja al amor y a la música con el lanzamiento del tema "Qué estamos haciendo", el cual presenta en dos versiones, lado A y lado B, una propuesta muy romántica, una reflexión del tiempo y del amor.

"Es una canción que habla del tiempo, de aprovechar el amor siempre, no puedes posponerlo. Sin duda no hay que perder el tiempo cuando se trata del amor, porque hay que expresar el amor siempre, porque esta vida se va rápido. Yo siento que los años vuelan y veo a mis hijos crecer y entonces piensas `espérate, a ver, disfrutemos lo más valioso que tenemos'…"

Para Noel, este trabajo representó un desafío enorme, porque es la primera vez que compone el tema en su totalidad, es decir, escribió la letra, la música, además de producir, tocar prácticamente todos los instrumentos, cantar y ser el coarreglista.

"Produje por primera vez una canción para mí al cien por ciento, es una canción muy mía, muy especial. Entré al estudio con un visión muy ambiciosa, cuando me refiero al lado B, me propongo que se sea una canción que nunca deje de cambiar y evolucionar, como la vida. Es una reflexión a ese cambio constante que es la vida", dijo en entrevista con Notimex.

En "Qué estamos haciendo" lado B nunca repite ninguna situación anterior, nunca hay un ritmo igual, siempre va cambiando, cambiando, cambiando. "Es un viaje eterno que nunca deja de evolucionar y que al final nunca regresa a una sección anterior, nunca se repite".

Apoyado por un gran equipo de producción, una gran ingeniería de sonido, de mezcla y masterización, el intérprete de éxitos como "No veo la hora", "Uno no es uno" y "No te pertenece" dice sentirse "súper orgulloso y súper feliz de cómo están recibiendo esta canción, es una canción con todo el espíritu de febrero, del amor, he recibido comentarios increíbles".

Respecto a la versión A, dijo que es mucho más clásica. "Me hace recordar esas canciones de los noventas, de esos discos que eran súper acústicos que me emocionaban tanto. Con tres instrumentos base, piano, batería y bajo, una versión muy linda, muy aterrizado, donde la voz es la protagonista del sentimiento".

Al preguntarle qué fue lo que lo animó a atreverse a realizar este trabajo, destacó que es el amor que siente por la música. "Desde que tengo 13 años y decidí dedicarme a esto no se me pasa este amor, al contrario, se intensifica. Por eso me atrevo a amarla más que nunca y a jugar con ella, experimentar.

Para Schajris la música es primero, y el negocio después, "y si es negocio qué bueno, y si no, también. Con esta canción lo que más me emociona es que soy yo ciento por ciento. Y como estoy desnudando mi alma de una manera tan fuerte, me emocionan tanto los comentarios, porque eso quiere decir que el público lo está sintiendo".

Esta aventura llevó al artista a experimentar muchos estados: Anticipación, emoción, duda, temor, pánico, alegría, "porque había tres personas en mí, en mi cabeza durante esas 12 horas en el estudio. Eso fue lo desafiante, porque hay que tener en cuenta un montón de cosas, a diferencia de cuando solo eres el artista, pues estás nada más ahí relajado, cantando, o tocando el piano. Pero aquí yo era todo".

Sin duda este reto reveló al cantante que tiene la capacidad para empezar a producir sus propios trabajos y el de otros talentos. "Descubrí que puedo hacer una canción al cien por ciento y me gustó cómo fluí con la letra y con la melodía.

"Mi fuerte es la melodía, es más lo musical, pero hacer por completo la canción y que esté gustando tanto, me da una alegría inmensa. Me demuestra a mí mismo que puedo hacer al cien por ciento mis canciones. Y eso me llena de emoción.

-¿Y lo volverías a hacer?

- Totalmente. Estoy súper motivado. Ya no paro.

Noel Schajris se mantendrá muy activo estos meses, su gira "Lo Mejor de Mí Tour" continuará en Chile y Venezuela. También ofrecerá presentaciones en Estados Unidos con Ricardo Montaner, que arrancan a finales de marzo.

Con Sin Bandera seguirá preparando temas este año para sorprender al público "con algo bien bonito", además se presentará en la Arena Ciudad México con "Cuatro latidos", el espectáculo que ofrecen Camila y Sin Bandera.