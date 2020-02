Ensayo sobre la cultura

LECTURAS DE ENERO

En el 2020 sigamos con la lectura que es nuestra gran afición. Comparto algunos títulos que pueden tener interés para otros lectores.

El primero es la biografía de Churchill escrita por Andrew Roberts. Bastante extensa y muy bien documentada. Fue de las novedades literarias del fin del año anterior. La editorial es crítica. Ya había comentado que en esta editorial se encuentran muy buenos libros biográficos y sobre historia.

A principios de año se dan a conocer algunos premios literarios como el de planeta; que en esta ocasión lo obtuvo Javier Cercas con la novela: Tierra alta. Es un thriller, como lo fue uno de los nóbeles.

Siguiendo por este tono: escritora española que también escribe thrillers relacionado con la historia es Julia Navarro. El pasado año dio a conocer su novela: dime quien soy. Ya la conocíamos por la Biblia de Barro y dispara yo ya estoy muerto que tiene que ver con los judíos en Israel; ahora que está de moda de nuevo la problemática en el medio oriente, con las proposiciones de Trump.

Si a usted le interesa lo muy muy novedoso, le puedo recomendar la obra de un zacatecano que es el primer libro que me encuentro con la fecha de publicación del 2020: memorias de un basilisco de Gonzalo Lizardo, doctor en letras que trabaja en la universidad de Zacatecas. La novela es la biografía de Guillén lombardo. Luchaba por la independencia de Irlanda. Por azares del destino fue a España y de ahí a Nueva España. Por sus ideas de justicia tuvo problemas con la santa inquisición. Fue procesado. Es una novela muy interesante. Tengo que recordar que sobre la colonia es muy poca la información que se puede encontrar en libro, sobre todo publicados en la última década.

También es posible rescatar a autores clásicos que habían desaparecido de mi biblioteca y que por alguna razón he vuelto a conseguir. Uno de ellos Henry James, con la novela, otra vuelta de tuerca. Este tiene relación con las circunstancias de los niños que resultan ser raros y que dan problemas.

Por ahí me apareció una colección de artículos escritos por Virginia Woolf, donde hace crítica literaria. Va al rescate de muchas autoras femeninas.

En el ramo de la pintura, adquirí uno sobre Renoir, pinceladas de luz y realidad, de editorial Libsa. Autora: Alejandra Ramírez Zarzuela. Plantea muy bien todo el ambiente del impresionismo y a los pintores que rodearon a Renoir en su tiempo y a aquellos que lo influyeron. Tiene un apartado sobre historia con una muy buena síntesis sobre los finales del siglo XIX, sobre todo la unificación de Alemania y la relación de este país con Francia durante y después del segundo imperio.

A Camus se le hizo un homenaje especial en este mes. Pude conseguir textos que yo no conocía como escritos libertarios; edición de Lou Marín editado por Tusquets. El otro; el verano, Bodas, la caída. Editado por editores mexicanos unidos. Lo que no he podido conseguir es la obra de teatro: los justos; que en mis tiempos de adolescentes se representó en el teatro Mayrán; hoy, Garibay Fernández. (Creo que él fue quien dirigió la obra).

Vuelvo a recordar algunas cosas leídas en diciembre como Leonardo Pardura, autor cubano que escribió la biografía del asesino de Trosky: el hombre que amaba a los perros. En el 19 se publicó: aguas por todas partes.

Otro texto sobre filosofía y educación griega es: Paideia: Los ideales de la cultura griega escrito por Werner Jeager, editado por fondo de cultura económica. Un análisis muy detallado de todo lo que enseñan los escritores y filósofos griegos.

¡Qué estamos esperando? Que salga la segunda parte de la autobiografía De Elena Poniatowska, y de su ancestro Poaniatoswki. La tercera novela de la primera trilogía de los emperadores aztecas escrita por Sofía Guadarrama Collado. El título es Tlacaelel. Sobre este personaje hay otras dos biografías escritas.

También estamos esperando el premio Alfaguara ganado por Guillermo Arriaga, autor de sobra conocido por sus guiones cinematográficos como amores perros. Esta anunciado para el 19 de marzo, día de San José, mi santo.