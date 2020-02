Ángel Said enamora mujeres en Acapulco

ngelito tiene una adicción a las mujeres, así que va de una en otra buscando llenar su corazón, claro que en el camino comete errores y atraviesa por situaciones chistosas o de aprietos, pero siempre con un toque humorístico que esperan, también haga reír al público.

La serie de humor y farsa llamada Angelito mirrey es un homenaje a Mauricio Garcés (Departamento de soltero, Vidita negra, Modisto de señoras) y se desarrolla en Acapulco.

El personaje central de la serie, que tiene una dosis de picardía y doble sentido, es Don Juan (Ángel Said).

"Estoy de verdad muy contento y quiero agradecer a mi familia de todo corazón", dijo Said respecto a esta historia de la que también es productor y que tomó su tiempo para poder llegar a la pantalla.

Para hacer esta comedia -que se transmite A+ y por la plataforma streaming Claro Video-, Ángel reunió a una gran cantidad de personalidades: Lorena Herrera, Adriana Fonseca, Martha Julia, Dorismar, Niurka Marcos, Lis Vega, Isabel Madow, Aleida Núñez y Alma Cero, quien comentó:

"Tuve una participación en uno de los capítulos pero fue un agasajo trabajar con Angelito Said. No quiero spoilear mucho la serie pero me divertí como loca, van a ver bikini y entrenamiento físico en serio".

Como Alma menciona, el público verá mucha conquista a mujeres que tienen medidas de "revista".

Además, el conquistador protagonista también tiene un "patiño" llamado Georgeta.

La actriz Rosita Pelayo tuvo una aparición especial en unos de los capítulos y Rubén Valdez también es parte del elenco.

Angelito mirrey se transmite cada sábado a las 22:15 horas por la señal A+ de Azteca.