Paola Ramones quiere escribir y dirigir

Paola Ramones, quien es hija del conductor Adal Ramones, expresó su anhelo por actuar, pero también por escribir y dirigir en cine.

"Me gusta mucho la actuación y voy a enfocarme en eso, pero también voy a escribir y me gustaría mucho dirigir. Además, el modelaje me ha encantado y lo he estado haciendo en las redes", declaró la joven de 19 años.

Por lo pronto, Paola Ramones viajará a Europa una vez que concluya la preparatoria. "Se irá con todas las amigas y, al parecer, se quedará un rato trabajando a ver de qué, quieren abrirse camino. Quiere ser directora de cine, vamos a ver si es real", comentó Adal Ramones.

El presentador del programa de televisión La Academia, admitió que le pesará la partida de Paola, pero lo prefiere, pues desea que su hija logre sus sueños y conquiste metas.

"Es fuerte, pero los chicos tienen que volar, nosotros lo hicimos cuando fuimos jóvenes. En el caso de Paola, tiene que ir todavía más lejos, siempre se lo digo".

Paola es producto de su matrimonio con Gabriela Valencia, con quien también procreó al pequeño Diego. En abril del año pasado nació su tercer hijo tras haber contraído nupcias con Karla de la Mora.