Ante desabasto del Seguro Social, Salvemos Héroes sale al rescate

Ante el problema de desabasto que enfrenta el Seguro Social, no solo para atender casos de cáncer en niños, sino otros padecimientos, la asociación Salvemos Héroes, con apoyo de la sociedad civil y empresarios, ha brindado su apoyo para que continúen con sus tratamientos y que su vida no esté en riesgo.

Salvamos Héroes nació en el 2008 por iniciativa de Argelia Güereca Hernández, quien enfrentó la pérdida de su hija Jaqueline, de tan solo 10 años de edad, víctima de osteosarcoma (cáncer de hueso). "En su memoria y por todos los pequeños héroes que día a día enfrentan la batalla contra el cáncer, decidimos trabajar por la salud infantil sumando esfuerzos públicos, privados y sociales, a fin de garantizar el apoyo a sus necesidades".

Desde el mes de septiembre del año pasado, ese esfuerzo se multiplicó.

De acuerdo con Argelia, antes de esa fecha, los apoyos que se brindaban eran de estudios, análisis, aquellos que el Seguro Social o el Seguro Popular no podían cubrir, por alguna falla en los equipos y demás.

Desde entonces, las solicitudes de apoyo de padres de familia de hijos con cáncer se incrementó. La ayuda se solicitó para aquellos con problemas oncológicos, es decir, con tumores sólidos y del área hematológica, con cáncer en la sangre.

"Desde esa fecha hasta hoy tienen desabasto...Porque no tienen los protocolos completos, entonces me están suspendiendo, me están regresando a niños de otros estados. La problemática es grave porque les ha llegado (el medicamento) de manera irregular, cuando llegan no están completos para suministrar el protocolo como debe de ser", declaró.

Explicó que una quimioterapia es un conjunto de varios medicamentos, que de no encontrarse en existencia los que se requieren, no tiene caso aplicarlos. "Ahí es donde nosotros entramos pero desde esa fecha hacia acá hemos estado cubriendo necesidades que le corresponden a la Seguridad Social que es el medicamento", dijo Güereca.

Desde entonces se han adquirido medicamentos por el orden de los 100 mil pesos para beneficiar a unos 30 menores con cáncer que se atienden en el Seguro Social.

"Sin alcanzar a cubrir el 100 por ciento del problema, no quiere decir que nada más 20 niños son los que han estado en riesgo, han sido muchísima la cantidad de niños, no solo en onco-hematología, el desabasto es general en todo los pisos", dijo la fundadora de la asociación

Solamente este fin de semana se presentó un caso de una menor con diagnóstico de posible pancreatitis, que por casi dos días padeció intensos dolores, pero la institución no contaba siquiera con paracetamol que le pudiera aliviar su dolor.

"Tuvimos que llevarlo para que la niña pudiera estar controlada mientras le realizaba el ultrasonido. El problema es muy grave el que no haya ni paracetamol", recalcó Argelia.

Para la fundadora de Salvemos Héroes, el problema es aún más grave cuando las autoridades de la institución se niegan a reconocerlo.

"Es una situación muy grave, nos preocupa que nadie lo reconozca. Lo vivimos a diario y lo vivimos porque tenemos que buscar y sacar el recurso de donde haya para poder apoyar a las familias, pero es una problemática preocupante porque ninguna institución y ninguna autoridad ha prestado la atención correspondiente para resolver el problema".

De acuerdo con Güereca, la asociación puede apoyar a las familias gracias a la respuesta de la misma sociedad civil preocupada por la situación.

"Gente llega y pregunta cuáles son los medicamentos que te faltan y yo como padre de familia con niños que no tienen esta problemática yo voy y te surto. Todo ha sido a base de la sociedad civil, agradecemos a los empresarios y sociedad civil que son los que nos han apoyado a sacar el problema adelante".

Asociación