Acusan falta de apoyo para regresar de China

La estudiante duranguense Marina Sanjuán Pulgarín Torres, quien se encontraba cursando una maestría en China, ya salió del aeropuerto de Pekín, rumbo a Dubai, para continuar su trayecto hacia México, luego de la emergencia por coronavirus que se propagó desde el país asiático.

Así lo informó su padre Álvaro Sanjuán, quien refirió que previamente la estudiante envió correos al ministro de la Embajada de México en China Enrique Escorza, los cuales no fueron respondidos. Asimismo, recibió una llamada de Tania Rivas, también de la embajada, para saludarla, pero no hubo un apoyo para que pudiera regresar bajo el argumento de que no hay recursos para ello.

Ante tal circunstancia, su padre calificó las llamadas como "de protocolo" ya que "ni una mascarilla" se le ofreció, por lo que su hija regresará por sus propios medios a México.

Inclusive, detalló que por parte de la Embajada de México en China mandaron un tuit en el que pusieron mal el nombre de su hija, lo que consideró una "omisión grave" porque se supone que tienen los nombres correctos de los mexicanos en el extranjero, puesto que hay pasaportes de por medio, "es increíble que no tengan ni el nombre", lamentó.

Asimismo, enfatizó que aunque Marina está en buen estado de salud, por decisión propia permanecerá en cuarentena en la Ciudad de México y se someterá a los protocolos establecidos para descartar la posibilidad de algún contagio. Una vez transcurrido el tiempo establecido, regresará a Durango.

Marina es una estudiante duranguense de excelencia egresada de la UJED; ha estado también en otros países como Nueva Zelanda, gracias a becas y el reconocimiento que ha logrado en otros países por su notable desempeño.

Proceso