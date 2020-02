Demi Lovato entona el himno nacional de EUA en el Super Bowl

Sonriente y segura, Demi Lovato tomó el micrófono que se encontraba en medio del Hard Rock Stadium de Miami, para entonar el himno nacional de Estados Unidos y así dar inicio al Super Bowl LIV de la NFL.

En el juego más importante del vecino país del norte entre los 49'ers de San Francisco y los Jefes de Kansa City, la cantante de "Sorry not Sorry" y "Échame la culpa", con un traje de color blanco dio las primeras nota del himno, el cual fue respetuosamente entonada por más de 65 mil personas que se dieron cita en la casa de los Delfines.

2010

Demi Lovato: un día voy a cantar el himno en el Super Bowl



Demi 10 años después:#SuperBowl pic.twitter.com/IDPzehzD10 — (@LizTomlinsonHor) February 2, 2020

Acostumbrada a cantar para grandes estadios, Demi Lovato mostró su temple y seguridad para tal acto y sacando su potente voz demostró que sabía bien el himno de su país quien estuvo acompañada por un escolta que llevaban la bandera de las barras y las estrellas.

Tras su participación, el público y los millones de televidentes observaron imágenes de la magnífica temporada que tuvieron los dos equipos que pelean por llevarse el Vince Lombardi a su casa.