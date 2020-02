Revive el triunfo de Kansas City vs San Francisco en el Super Bowl LIV

Esta tarde los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco buscarán obtener la gloria dentro de la NFL, intentando llevarse el trofeo Vince Lombardi.

San Francisco llega a este partido como el número uno dentro de la Conferencia Nacional, venciendo a los Vikingos de Minnesota y posteriormente arrebatándole el título de la división a los Green Bay Packers.

Por su parte los Chief de Kansas City llegan a este juego eliminando a unos sorpresivos Titanes de Tennessee.

AL MOMENTO

Los Jefes de Kansas City aumentan su ventaja luego de un acarreo de 38 yardas de Damien William, dejando el marcador 31-20 gracias también a la gol de campo bien ejecutado de Harrison Butker.La defensiva de Kansas City captura a Garoppolo perdiendo la opción ofensiva para los Niners.Garoppolo intenta un pase de 50 yardas, pero su receptor no logra capturar el lance del mariscal de campo.Un nuevo pase de Garoppolo es destruido por los defensivos de Kansas City.La linea defensiva de los Chiefs bloquean el pase de Jimmy Garoppolo pero no logran tomar el ovoide.Luego de la pausa de los dos minutos, Garoppolo consigue hacer valida la serie ofensiva conectado su pase con Mostert.Damien Williams consigue un polémico Touchdown al lograr cruzar el ovoide estirando los brazos antes de que sus pies salieran del campo. Kansas City toma la ventaja 24-20 ante los 49ers luego de hacer efectivo el gol de campo de Butker.Mahomes se vuelve a salir de la bolsa de protecció y logra avanzar cinco yardas.Un pase de 38 yardas es efectivo lográndose escapar Sammy Watkins hacia la yarda 10 del campo de San Francisco.Luego de evitar ser capturado, Patrick Mahomes saca su pase que conecta con Travis Kelce y mueve las cadenas del down.Garoppolo lanza a tierra de nadie y le entrega una nueva opción a Kansas City para una serie ofensiva.Mostert logra avanzar solo cinco yardas por tierra para San Francisco.Travis Kelce consigue un Touchdown para los Chiefs luego de capturar un pase de Mahomes. Con el punto extra convertido por Harrison Butker el marcador se mueve 20-17 aún a favor de San Francisco.Kansas City consigue el primero y gol gracias a un castigo por una obstruir el juego por parte de MooreImpresionante pase de 40 yardas de Mahomes es capturado por Hill, acercándolos a las diagonales.Luego de un 'Challenge' San Francisco evita el primero y diez de los Jefes obligándolos a jugar tercera opción y quince por avanzarTreek Hill logra atrapar el ovoide lanzado por Mahomes colocándose de nueva cuenta en zona de golpeo favorable a los Chiefs.William consigue una nueva serie ofensiva consiguiendo un down.Mahomes sale de la bolsa de protección y consigue el primero y diez por tierra.San Francisco no se juega la cuarta y despeja para otorgarle una nueva oportunidad ofensiva a los Jefes.Garappolo hace jugada personal saliendo de la bolsa de protección y avanzando por tierra solo tres yardas.Joe Staley realiza un movimiento en falso causando un castigo para los 49ers, haciéndolos retroceder cinco yardas.Garoppolo encuentra libre a George Kittle por el centro del campo y logra avanzar hasta la yarda 37 de su terreno de juego.Tyreek Hill no logra atrapar un pase lanzado por Mahomes y es interceptado el ovoide por los 49ers de San Francisco.'Pat' Mahomes evita la captura y avanza por tierra quedándose a seis yardas del primero y diez.DeForest Buckner logra capturar a Mahomes por segunda ocasión en el encuentro.Patrick Mahomes sale de la bolsa de protección extendiendo la jugada pero si conectar su pase con Tyreek Hill.Travis Kelcey consigue el down avanzando por tierra entre la linea defensiva de San Francisco.Kelcey estuvo cerca del primero y diez, pero retrocede a pulgadas de la zona demarcada.Patrick Mahomes tiene que salir de la bolsa de protección consiguiendo el down de manera agónica.Mahomes se ve presionado y se deshace del ovoide lanzando su pase hacia afuera.La patada de San Francisco no es devuelta por Kansas City, iniciando serie ofensiva desde la yarda 25 de los Jefes.Mostert consigue una nueva anotación perforando por el centro a la linea defensiva de los Chiefs. El marcador se pone 20-10 a favor de los Niners luego de que Robie Gould anotara el gol de campo.Los 49ers se ponen a una sola yarda para conseguir un nuevo Touchdown.Garoppolo realiza un engaño y consigue conectar con Deebo Samuel.Fred Warner logra interceptar un pase lanzado de 'Pat' Mahomes hacia Tyreek Hill, dándole la posesión a los Niners.La linea defensiva de San Francisco logra arrebatarle el ovoide a Mahomes, pero éste lo recupera inmediatamente.De nueva cuenta Patrick Mahomes sale de la bolsa de protección y lanza un pase bombeado para conectar con Watkins para conseguir un nuevo primero y diez.Patrick Mahomes sale de la bolsa de protección y lanza un pase a Williams quien lo termina tomando y consiguiendo el down.Mecole Hardman devuelve 19 yardas la patada realizada por Wishnowsky.San Francisco toma ventaja 13-10 ante Kansas City luego de hacer efectivo un gol de campo de 42 yardas ejecutado por Robbie Gould.Coleman atrapa un nuevo lanzamiento de Garoppolo pero la defensa de los Jefes lo detienen en su tercera oportunidad.Tevin coleman consigue 3 yardas más para los 49ers con un acarreo por el lado izquierdo.Deebo Samuel avanza con reversible 14 yardas,siendo detenido por Daniel Sorensen.Emmanuel Sanders vuelve a aparecer para los Niners consiguiendo 15 yardas más.el QB de San Francisco, Jimmy Garoppolo, logra encontrar a Sanders quien llega a avanzar cinco yardas.Harrison Butker da la patada de salida en el inicio del tercer cuarto del Super Bowl LIV.George Kittle logra tomar el ovoide luego de un largo pase de Garoppolo pero es sancionado por interferir al defensivo.Jeffery Wilson consigue atrapar un pase de 20 yarda enviado por Garoppolo.Raheem Mostert consigue dos yardas en un nuevo acarreo consiguiendo el objetivo del head coach Andy Reid de consumir el tiempo.Los Jefes patean el ovoide para que San Francisco tenga una nueva serie ofensiva.Kansas City pierde yardas luego de una reversible mal ejecutada.Llega la pausa de los dos minutos del juego entre Jefes de Kansas City y los 49ers de San Francisco.Mahomes consigue contactar con Tyreek Hill consiguiendo una nueva serie ofensiva luego de un nuevo down de Kansas City.Williams escapa 11 yardas consiguiendo el primero y diez para los Jefes de Kansas CityKyle Juszczyk se desmarca luego de recibir un pase de Garoppolo llegando a zona de anotación consiguiendo el primer Touchdown para los Niners dejando el marcador empatado 10-10 luego de hacer válida el gol de campo por parte de Robbie Gould.Tevin Coleman avanza por tierra, dejando a los 49ers cerca de zona de anotación luego de un acarreo de 17 yardas.Deebo Samuels avanza 16 yardas en un nuevo intento ofensivo de los Niners.Raheem Mostert arrastra el ovoide y logra conseguir el primero y diez a favor de San Francisco.James Richie devuelve la patada de Butker 20 yardas a favor de los 49ers.Harrison Butcker anota un gol de campo de 31 yardas dándole tres puntos más a los Jefes y dejando el marcador 10-3 a favor de Kansas City sobre San Francisco.Mahomes no puede conectar con Thompson por el centro de las lineas, pero el ovoide se le cae obligando a buscar los puntos desde el gol de campo.Damien Williams consigue correr un tres yardas a favor de los Chiefs, consiguiendo un nuevo down para los Jefes.Mahomes es golpeado por Nick Bosa pero alcanza a sacar el pase que tuvo como receptor a Watkins, avanzando 28 yardas.Garoppolo realiza pase a Samuel, pero la linea defensiva los hace retroceder un par de yardas.Jimmy Garoppolo envía pase a Emmanuel Sanders realizando una recepción de 18 yardas.Patada de despeje por parte de los Chiefs no es capturada.Patrick Mahomes consigue el Touchdown arrastrando el ovoide por tierra y llegando a tierra prometida, dejando el marcador 7-3 a favor de Kansas City luego de convertir también la patada extra.El maríscal de campo, Patrick Mahomes avanza 11 yardas pero Jimmie Ward lo detiene quedándo a tan solo tres yardas del Touchdown.Mahomes es capturado por DeForest Buckner perdiendo una yarda debido a la tackleada.Damien William soprende llendo por tierra y consigue avanzar 14 yardas a favor de Kansas City.Williams consigue el down por tierra, arrastrando el ovoide para conseguir tres nuevas oportunidades para los Chiefs.Patrick Mahomes vuelve a encontrar a Hill avanzando unas cuantas yardas luego de la recepción.En la segunda serie ofensiva, Mahomes encuentra a Tyreek Hill quedando a una sola yarda del primero y diez.Los Niners consiguen los primeros puntos del encuentro con un gol de campo de 38 yardas de Robbie Gould.Garoppolo encuentra a Samuel por su costado derecho, pero la defensiva está atenta y evita que avancen para conseguir un nuevo down.Luego de jugadas consecutivas favorables, los 49ers se acercan a las diagonales con una tercera oportunidad pendiente.Con una reversible, Deebo Samuel avanza hasta la yarda cuarenta de la zona de los Chiefs.Kansas City desperdicia sus tres oportunidades y otorga el ovoide para la primera serie ofensiva de los 49ers.Patrick Mahomes lanza pase a la zona izquierda pero es desviado por la linea de golpeo de San FranciscoInicia el Super Bowl LIV con un despeje de Mitch Wishnoswky y dándole la primera serie ofensiva a Kansas City.