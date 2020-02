En Vivo: Kansas City y San Francisco se disputan el campeonato del Super Bowl LIV

Esta tarde los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco buscarán obtener la gloria dentro de la NFL, intentando llevarse el trofeo Vince Lombardi.

San Francisco llega a este partido como el número uno dentro de la Conferencia Nacional, venciendo a los Vikingos de Minnesota y posteriormente arrebatándole el título de la división a los Green Bay Packers.

Por su parte los Chief de Kansas City llegan a este juego eliminando a unos sorpresivos Titanes de Tennessee.

AL MOMENTO

Kansas City pierde yardas luego de una reversible mal ejecutada.Llega la pausa de los dos minutos del juego entre Jefes de Kansas City y los 49ers de San Francisco.Mahomes consigue contactar con Tyreek Hill consiguiendo una nueva serie ofensiva luego de un nuevo down de Kansas City.Williams escapa 11 yardas consiguiendo el primero y diez para los Jefes de Kansas CityKyle Juszczyk se desmarca luego de recibir un pase de Garoppolo llegando a zona de anotación consiguiendo el primer Touchdown para los Niners dejando el marcador empatado 10-10 luego de hacer válida el gol de campo por parte de Robbie Gould.Tevin Coleman avanza por tierra, dejando a los 49ers cerca de zona de anotación luego de un acarreo de 17 yardas.Deebo Samuels avanza 16 yardas en un nuevo intento ofensivo de los Niners.Raheem Mostert arrastra el ovoide y logra conseguir el primero y diez a favor de San Francisco.James Richie devuelve la patada de Butker 20 yardas a favor de los 49ers.Harrison Butcker anota un gol de campo de 31 yardas dándole tres puntos más a los Jefes y dejando el marcador 10-3 a favor de Kansas City sobre San Francisco.Mahomes no puede conectar con Thompson por el centro de las lineas, pero el ovoide se le cae obligando a buscar los puntos desde el gol de campo.Damien Williams consigue correr un tres yardas a favor de los Chiefs, consiguiendo un nuevo down para los Jefes.Mahomes es golpeado por Nick Bosa pero alcanza a sacar el pase que tuvo como receptor a Watkins, avanzando 28 yardas.Garoppolo realiza pase a Samuel, pero la linea defensiva los hace retroceder un par de yardas.Jimmy Garoppolo envía pase a Emmanuel Sanders realizando una recepción de 18 yardas.Patada de despeje por parte de los Chiefs no es capturada.Patrick Mahomes consigue el Touchdown arrastrando el ovoide por tierra y llegando a tierra prometida, dejando el marcador 7-3 a favor de Kansas City luego de convertir también la patada extra.El maríscal de campo, Patrick Mahomes avanza 11 yardas pero Jimmie Ward lo detiene quedándo a tan solo tres yardas del Touchdown.Mahomes es capturado por DeForest Buckner perdiendo una yarda debido a la tackleada.Damien William soprende llendo por tierra y consigue avanzar 14 yardas a favor de Kansas City.Williams consigue el down por tierra, arrastrando el ovoide para conseguir tres nuevas oportunidades para los Chiefs.Patrick Mahomes vuelve a encontrar a Hill avanzando unas cuantas yardas luego de la recepción.En la segunda serie ofensiva, Mahomes encuentra a Tyreek Hill quedando a una sola yarda del primero y diez.Los Niners consiguen los primeros puntos del encuentro con un gol de campo de 38 yardas de Robbie Gould.Garoppolo encuentra a Samuel por su costado derecho, pero la defensiva está atenta y evita que avancen para conseguir un nuevo down.Luego de jugadas consecutivas favorables, los 49ers se acercan a las diagonales con una tercera oportunidad pendiente.Con una reversible, Deebo Samuel avanza hasta la yarda cuarenta de la zona de los Chiefs.Kansas City desperdicia sus tres oportunidades y otorga el ovoide para la primera serie ofensiva de los 49ers.Patrick Mahomes lanza pase a la zona izquierda pero es desviado por la linea de golpeo de San FranciscoInicia el Super Bowl LIV con un despeje de Mitch Wishnoswky y dándole la primera serie ofensiva a Kansas City.