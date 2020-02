Klaus gana el Bafta a mejor película de animación

"Klaus", del animador y guionista español Sergio Pablos, ha ganado el Bafta a mejor película de animación en la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

La cinta estrenada en la plataforma Netflix se ha impuesto a títulos de mucho peso: "Frozen 2", "Toy Story 4" y a "A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon" ("La oveja Shaun. La película: Granjaguedón".

Pablos recogió la preciada máscara dorada en el escenario del Royal Albert Hall y agradeció el premio a todo el mundo que "ha hecho posible esto".

"Gracias a Netflix por haber apostado por ello. Esto es un orgullo increíble para nosotros", aseguró.

"Klaus" se basa en la leyenda de Papá Noel para contar la historia de Jesper, un cartero que se marcha al ártico para abrir una oficina de correos.

Hace poco más de una semana el filme triunfó a lo grande en los premios Annie, conocidos coloquialmente como "los Óscar de la animación", al llevarse siete galardones, incluido el reconocimiento a la mejor película.

El filme de Pablos, con una larga experiencia en animación en Disney y uno de los creadores de la saga de Gru, competirá el próximo domingo por llevarse el Óscar a la mejor película de animación frente a "How to Train Your Dragon: The Hidden World" ("Cómo entrenar a tu dragón 3"), "I Lost My Body" (¿Dónde está mi cuerpo?"), "Missing Link" ("Mr. Link: El origen perdido"), y "Toy Story 4".

Más de 300 personas de 22 nacionalidades -con una mayoría de españoles en la parte de supervisión- trabajaron para sacar adelante la historia del cartero Jesper, el personaje central con el que Pablos cuenta esos orígenes de Santa Claus, un proyecto en el que empezó a pensar en 2010.