VOZ DEL DIHABLO

Los días pasan y las noticias no se detienen. Enero fue un mes muy movido… y trágico, en cierto sentido. De una manera inexplicable, se fueron tres bateristas famosos: Sean Reinert (Cynic / Death), Santtu Lonka (To/Die/For), Reed Mullin (Corrosion of Conformity), y el bajista Joseph "Joe" Payne (Divine Heresy / Nile). Las causas en algunos casos no están claras; van de la enfermedad a lo desconocido. Como sea, una pena… Igual a ninguno lo conocí en persona (sé de muchos que sí).

Por otro lado, el cartel del México Metal Fest V sigue creciendo. En lo que va del año se han añadido ni más ni menos que bandas como: Batushka, Entombed A. D., Pentagram, Cenotaph y más recientemente Kreator, para de esta forma completar el esperado "big four" alemán. ¿Se le puede reprochar algo a este festival hasta ahora?

Mientras tanto, en el centro del país no paran los rumores. Se acerca la fecha del Hell and Heaven y las dudas en torno a él, lejos de despejarse, aumentan. Se habla mucho de un posible cambio de sede, dejar el parque Oceanía (que literal ardió durante el pasado Force Fest meets Knotfest) para regresar a Toluca, donde nadie los molesta. Y muchos aún no podemos creer que tan brillante cartelera se vaya a presentar completa en nuestro país. Incluso, por estos días se les unió Deep Purple… lo que queda. En lo personal, he dejado de estar al tanto de esta organización; ya no les creo ni la hora. Pero ojalá todo salga bien.

Como dato curiosos, la página oficial del HH en Facebook ronda los 50 mil likes mientras que la del MMF supera los 100 mil. Por algo será, ¿no?

Lo que va "viento en popa", como dirían los antiguos, es la presentación de Rammstein en la Ciudad de México, grupo que ya dejó atrás precisamente a esas promotoras incumplidas para meterse a escenarios con mayor experiencia y seriedad. Decían que los boletos en reventa llegaban a costar hasta 53 mil pesos, una locura. Pero si le buscan bien, aún hay precios "normales", de entre los 4 mil y 7 mil pesos. También demasiado para mi gusto.

Pero de lo que quería hablar en este espacio es de algo que me parece sumamente ridículo. Dándole una repasada a las redes sociales, llegué a un video tomado durante el cierre de la gira de Incantation y Suffocation por México, donde al final del concierto, ya para despedirse, suenan los acordes de La Chona ante la algarabía de los presentes metaleros. Sí, greñudos, barbones, tatuados y "malotes" a cante y cante un tema de la música popular de nuestro país.

También sé de muchas personas y amigos que igual disfrutan un "black metal" que los Cadetes de Linares, José José, "Chente" Fernández y ni qué decir de Apache acá por la bella y preciosa Comarca Lagunera. Muy los gustos de cada quien. Pero de eso a ponerse a bailar La Chona luego de un recital tan poderoso como el que disfrutaron los amigos del centro del país… No checa.

Puedo entender que los grupos extranjeros puedan pensar que esa música es parte del folclor nacional, pero me niego rotundamente a aceptar que esa percepción sea celebrada por nosotros mismos; esa visión tan corta de la "mexicanidad". Quién sabe, a lo mejor es cuestión de años o madurez y en un futuro esté yo moviendo los huesos al ritmo que me pongan. Espero que no.

