Almada, conforme con la actuación de Santos

uillermo Almada quedó conforme con el rendimiento y la entrega de sus jugadores en el empate logrado por Santos Laguna ante Pumas, aunque para el estratega uruguayo, quedó un sabor tanto amargo por no conseguir la victoria.

En su análisis del encuentro, Almada afirmó: "fue un partido que teníamos que ganar por una diferencia buena, por lo que mostró el equipo que recobramos la identidad, el estilo de juego, la garra, la lucha, empezamos muy bien, marcamos superioridad y erramos algunas ocasiones, después nos empezaron a cortar y cuando encontramos el gol que nos costó tanto, cometimos una distracción en una situación que sabíamos que ellos podían aprovechar, que es la pelota quieta, lo habíamos recalcado en el entretiempo pero lamentablemente nos empataron, después insistimos, pero ya no logramos convertir, estamos con tristeza porque hicimos los méritos para ganar el partido".

Colocar como titulares a Hugo Rodríguez y Eduardo Aguirre, fue un cambio muy notorio realizado por Almada en relación al anterior partido ante Cruz Azul, por lo que cuestionado ante tales modificaciones, el uruguayo señaló: "quedamos muy conformes con los dos, tuvieron grandes actuaciones, sincronizaron con el equipo y fueron responsables de la buena actuación del equipo, quedamos muy conformes, como con todos, pero lamentablemente una distracción nos cuesta carísimo y la falta de definición en momentos claves del partido, el resultado tenía que ser otro, pero si repetimos actuaciones como la de hoy (ayer), seguramente vamos a encontrar muchos triunfos", vaticinó.

Julio Furch y Eryc Castillo han dejado ver algo de desesperación al no lograr más goles durante el inicio del torneo, pero Almada confía en que su trabajo les va a dar bastantes frutos en el futuro: "es lógico que quienes son delanteros, cuando no hacen goles tengan ansiedad, pero muestran mucha disposición y entrega, espectacular, quizá no estén pasando por su mejor momento, pero han sido piezas fundamentales, Eryc picó permanentemente, buscó espacios, tapó la salida de los rivales, peleó, igual que Julio, los delanteros suelen meterse en rachas y este gol le va a venir muy bien; quedamos conformes con la actuación en general del equipo", dijo.

Más allá de que el empate les costó dejar el liderato de la tabla, los Pumas salieron adelante en una cancha difícil, situación que generó optimismo en su entrenador, Miguel González "Míchel", quien alabó el rendimiento de su equipo.

Para el estratega español, su escuadra va mejorando con el paso de las jornadas y ello les permitió llevarse un punto del estadio Corona e incluso quedarse cerca de dar una sorpresa todavía mayor: "hemos tenido una cara y ha sido muy buena, es un punto de prestigio, que hemos conseguido ante un rival al que no es fácil doblegar y controlar, es un equipo intenso, rápido al que nosotros a pesar del gol en contra, hemos tenido opciones de adelantarnos en el marcador, estamos contentos porque estamos logrando solidez y soltura en el equipo, más allá de que no seamos ahora líderes, nuestro objetivo es estar en la liguilla", subrayó.