Resguarda el INE datos biométricos

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene bajo su resguardo los datos que identifican y hacen únicas a las personas, es decir, sus datos biométricos, tales como las huellas dactilares, registros faciales y de retina.

La ley no contempla que puedan entregarse ya que hacerlo implica riesgos, pero la Secretaría de Gobernación insiste en la elaboración de un registro nacional de población con dichos datos.

Al hablar sobre la importancia de esta información, la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, María Elena Cornejo Esparza, explicó que el INE resguarda estos datos encriptándolos, para la seguridad de las personas ya que solamente se pueden proporcionar al propietario, si es que lo solicita.

Asimismo, aclaró que aunque para los procesos electorales se le proporcionan a los partidos políticos los padrones y las listas nominales que contienen una copia de la credencial de elector, no les dan los datos biométricos que incluyen la huella dactilar.

Agregó que inclusive en muchos casos las credenciales ya no traen el domicilio del propietario, ya que se oculta del plástico en caso de que así lo solicite el usuario por cuestiones de seguridad. "No quiere decir que el INE no lo tenga, lo tiene y lo resguarda".

Entregar estos datos violaría la Ley de Datos Personales y la del propio Instituto, ya que se corre el riesgo de que sean mal usados.

La vocal agregó que en la actualidad los datos biométricos son bidimensionales, que es una forma más actualizada para identificar al ciudadano.

"Pero también tiene otra función, para no falsificar la credenciales, porque luego hay artistas de la falsificación, nos pudiese parecer gracioso pero es todo un arte, sí hay personas que se dedican a hacer todo este tipo de cosas, pero con los datos bidimensionales es mucho más complicado que pueda ser alterado un formato de credencial. Las credenciales no se alteran, se alteran los datos de los ciudadanos. En algunos casos imitan el formato y hacen una credencial falsa", aseguró Cornejo Esparza.

"También tenemos credenciales que son auténticas con datos falsos pero yo no lo he visto en el estado de Durango, esto se da mucho más en zonas fronterizas, donde los migrantes quieren obtener una credencial para votar para poder residir en el país o transitar a Estados Unidos", señaló.

Para evitar esta falsificación, el INE cada vez genera más medidas de seguridad para la protección de los datos.