Familia siempre apoya a Lovato

Sexualmente fluida fue como se definió la cantante Demi Lovato al declararse bisexual, es decir, que se deja llevar por lo que siente independientemente de si la persona es hombre o mujer. "La chica Disney", quien cantará hoy el himno estadounidense dentro del Super Bowl 2020, afirmó que nunca ha tenido problemas en hablar públicamente de sus preferencias sexuales.

Sin embargo, antes de decirle al mundo que era bisexual, quiso compartirlo con sus padres.

"No les dije oficialmente a mis padres que había la posibilidad de que terminase con una mujer hasta el año 2017", explicó en una entrevista radiofónica con Andy Cohen.

"Fue algo muy emotivo, pero también muy hermoso. Después de haberlo hecho, aún temblaba y lloraba. Me sentí abrumada.

Tengo unos padres increíbles.

Fueron súper comprensivos", añadió.

Lo cierto es que Demi Lovato temía más decírselo a su madre que a su padre. "Mi madre era la persona con la que más nervios me producía hablar, pero ella simplemente me dijo: "Tan solo quiero que seas feliz", y eso fue tan hermoso e increíble.

Estoy tan agradecida", relató la cantante, quien se dijo lista para su participación de hoy en el Super Bowl.

De momento, no se ha conocido públicamente ninguna relación de la cantante con otra mujer, siendo Joe Jonas, Wilmer Valderrama y Austin Wilson, los hombres que más han dado que hablar en su vida. Pero, Demi tiene claro que está abierta a encontrar el amor y formar una familia, ya sea con un hombre, una mujer o completamente sola: "No sé cómo será mi futuro.

No sé si voy a tener hijos este año o dentro de diez. No sé si lo haré con un pareja o sin ella, porque las mujeres no necesitan parejas. ¡Amén!".