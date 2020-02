Torreón se vuelve su 'hábito'

Lo que tiene María José con muchos laguneros es un romance que ayer avivó como nunca. Ante un lleno total, la cantante se presentó en el Coliseo Centenario como parte de su gira conexión que ya le había dado gratas satisfacciones en CDMX o Monterrey y en Torreón no fue la excepción.

La ex integrante de Kabah ofreció el primer concierto en la Comarca Lagunera de este 2020 que en las próximas semanas recibirá a Emmanuel, Manuel Mijares y la Familia Aguilar en el mismo recinto.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, la artista comentó que a ella le gusta entregarse a su público para vivir una comunión especial y eso fue lo que hizo la noche de este sábado.

"Siempre he tenido fans amorosos y dedicados en Torreón. Siempre me reciben en el aeropuerto con pancartas, pasteles y hasta botellas de vino. Los laguneros son muy apapachadores y no les voy a fallar este primero de febrero", y vaya que cumplió su promesa.

Cinco mil almas (cifra oficial) disfrutaron de principio a fin el espectáculo que incluyó seis músicos, bailarines y una producción llena de luces y pantallas.

Jacobo Huízar, nacido en Durango, pero radicado en Gómez Palacio, comentó a El Siglo de Torreón que es fanático de María José desde que ella formaba parte del grupo Kabah. "La Josa es un amor. Además de buena cantante es un gran ser humano y siempre está de buenas. Me gusta ser fan de ella. Compré mis boletos desde los primeros días que salieron a la venta", contó emocionado.

Ana Delgadillo narró que le gusta María José por su propuesta musical de solista ya que la torreonense contó que no conoció a Kabah. "Tengo 20 años, no me tocó Kabah pero María José me encanta. Su último disco, Conexión, está formidable".

La nacida en Ciudad de México un 12 de enero apareció en el escenario del Coliseo a las 21:30 horas. Los gritos de los asistentes no se hicieron esperar, al igual que los aplausos. Con Las que se ponen bien la falda, sencillo del disco Habla ahora de 2016, la "Josa" comenzó su espectáculo. Emocionada, vio a los espectadores de todas las áreas y sonrió a manera de agradecimiento por acompañarla.

Continuó con los éxitos No soy una muñeca y Duri duri, mientras se escuchaban gritos como "Josa te amo", "Eres única María José", "Estas guapísima" y "Josa quédate en Torreón". "Buenas noches, qué emoción estar aquí de nuevo. Hace unos meses estaba aquí con Jesucristo Súper Estrella y no pensé que fuera a volver tan pronto. Gracias por esta casa llena con todo y que el Santos está jugando en estos momentos contra Pumas", dijo la artista.

De su reciente producción discográfica, la intérprete ofreció los hits Él era perfecto, cuyo video oficial lleva más de 16 millones de visualizaciones y Hábito de ti, tema que le dedicó a Torreón.

También sonaron Adelante corazón, Frente a frente y Rosas en mi almohada, el sencillo que acaba de dar a conocer y que le compusieron las Ha * Ash.

De su álbum, Amante de lo bueno, trajo el tema Castillos y de un disco de duetos de 2015, cantó Sólo el amor lastima así, que en el pasado entonó con la banda Motel.

Un momento especial ocurrió cuando la "Josa" dejó el entarimado, descendió por unas escaleras y se dirigió a saludar a varios de sus fans, esto mientras entonaba Te besé.

El romanticismo arribó con El amor manda, y el desamor se hizo presente con Ya no me acuerdo más de ti y Lo que tenías conmigo, éste tema de la inspiración del lagunero Bruno Danzza.

La cantante ofreció un show lleno de adrenalina en el que también sonaron hits como Me equivoqué, No soy una señora y La ocasión para amarnos.

Ernesto Ramírez