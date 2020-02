Rompen los estereotipos en el futbol americano

Las mujeres han tenido que luchar contra muchos obstáculos y estereotipos para la práctica del futbol americano.

Hasta hace unos años, pocos creían que eran capaces de ponerse un casco y unas hombreras limitando su participación en este deporte en la modalidad de Tochito bandera.

Sin embargo, hoy en día se puede observar la destacada participación de las mujeres dentro de este deporte en modo equipado a nivel mundial. En La Laguna se cuenta con una liga específica donde ellas tienen cabida, con importantes resultados.

Uno de los equipos que participa dentro de la liga HAF en la Liga Extrema de Futbol Americano (Lexfa), es el de Borregos Laguna Femenil, el cual porta la insignia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Laguna, mismo que se compone de jugadoras de todas las edades.

Tres veces por semana entrenan en las instalaciones del Tec de Monterrey Campus Laguna, donde refuerzan su resistencia, tácticas de juego y velocidad, todo ello bajo el mando de sus 'coaches', quienes son parte esencial del proceso de crecimiento de un equipo.

Ana Silva, de 32 años, inició jugando este deporte hace dos años, animándose a entrar al equipo Borregos Laguna Femenil. Desde muy chica creció con el amor a este deporte ya que en casa siempre se veían los partidos de la NFL. De joven, su padre jugó en varios equipos en Ciudad de México, desatando más la atención de Ana, quien utiliza el mismo dorsal que su padre en el jersey: el 80.

Ana relató que el ingresar a practicar un deporte como el futbol americano requiere de mucha disciplina, constancia y compromiso. Comentó que aunque no siempre se puede, se debe compartir con las diferentes responsabilidades en lo laboral, académico y con la familia, ya que los entrenamientos y preparaciones para los partidos, si bien no son a nivel profesional, sí necesitan de enfoque en ellos.

"Al decidir ingresar a este deporte se debe tener en cuenta que requiere de un compromiso, que si bien se tiene un trabajo, estudios o una familia, todo ello debe quedar en pausa durante las dos o dos horas y media que dura cada entrenamiento y el día de juego, por que aunque no es a nivel profesional, sí se necesita de profesionalismo, de saber que detrás de ti, como jugadora, hay todo un equipo que requiere de tu esfuerzo y además están los 'coaches', quienes dieron su tiempo y experiencia para prepararte", subrayó.

En cuanto a la forma de enseñanza de los entrenadores, comentó que los que ha tenido dentro de Borregas han sido excelentes, de quienes se ha llevado regaños, felicitaciones y mucha motivación para seguir aprendiendo.

"El 'coach' grita, regaña y exige poner todo de cada integrante del grupo, todo ello dentro de un contexto de respeto, en donde el único fin es resaltar el potencial de nosotras las jugadoras, como personas, como parte del equipo, tomando en cuenta que este deporte requiere de una disciplina sin lugar a los pretextos. El 'coach', además de enseñar a cada integrante el cómo ser la mejor deportista dentro de la posición en el equipo, con su duro entrenamiento te muestra a no rendirte, te motiva, te dice cómo cuidar las lesiones, se preocupa por sus jugadoras y nos muestra cómo es que lo que se aprende en este juego, se utiliza tanto dentro como fuera de la cancha.", resaltó

Carlos Vielma, es el entrenador en Jefe (Head Coach) de Borregas, cargo que realiza desde el 2017, año en que nació el equipo. Su papel de coach en Borregas, lo desempeña desde su experiencia como entrenador de equipos infantiles y jugador dentro de este deporte, el cual ha desarrollado desde los seis años de edad.

Vielma señala que la mujer juega un papel muy importante en este rudo deporte. Recalcó, así, con toda su delicadeza y aparente fragilidad, se forma a atletas con fuerza y determinación en sus jugadas para desarrollarse dentro de este deporte de las tackleadas.

Mencionó que el hecho de que la mujer participe dentro de esta actividad, aún tiene diversas opiniones encontradas, sin embargo, externó que ellas son capaces de ejercer la misma disciplina y fuerza deportiva que un hombre da dentro del campo.

Argumentó que el entrenar un equipo femenil es un reto, al ser un deporte que solamente de pensar en él se viene a la mente que solo lo practican hombres. No obstante dijo que ahora las mujeres están en condiciones físicas similares, "ya existen, desde las categorías infantiles, niñas de menos de 10 años que lo practican y he visto señoras de casi 50 años haciéndolo, a nivel nacional es un deporte ya con mucha competitividad y que ha ido creciendo día a día. Hoy ya no podemos considerarlo un deporte único de hombres, dentro de los entrenamientos puedo asegurar que son muy similares al de los hombres y me consta que lo hacen con la misma intensidad e incluso más que un hombre y con corazón. Hoy al futbol americano no podemos considerarlo únicamente para los hombres", citó.

Elvia Badillo, de 26 años, inició jugando este deporte en modo equipado desde hace dos años. Porta el número 19 dentro del plantel de Borregos Laguna Femenil. Nos platicó que su pasión por la práctica del futbol americano comenzó al ver los partidos por televisión, hasta que se animó a practicarlo. A partir de ahí ya no lo soltó.

"Es un deporte que me apasiona mucho. Yo comencé jugando tochito y después me interesó muchísimo el jugar equipada. Jugándolo siento una adrenalina increíble cuando estoy en el campo. Me gusta mucho porque es un deporte que te hace pensar en la estrategia de cada jugada, pero acorde al equipo rival. Esto lo considero muy importante porque ayuda a la formación y desarrollo de habilidades de cada persona", indicó.

Dentro de lo que más destaca de la práctica de este deporte es el trabajo en equipo, "este es un deporte que juega muchísimo en equipo, las demás dependen de ti y tú también de ellas para lograr resultados. Vas creando lazos muy padres con tus compañeras que se van volviendo muy amigas o hasta como una familia, eso es lo bonito de este deporte", dijo.

También Ana Lidia Castillo, de 44 años de edad, juega este deporte desde hace cinco años. Primero lo hizo con el equipo Black Swans, con quien ganó un campeonato y posteriormente pasó a ser parte del equipo Borregos Femenil.

Ana Lidia, quien porta el número 5 en su jersey, describe a este deporte como una adicción. "Juego americano porque me gusta mucho, es como una adicción, aprendes muchísimo, haces ejercicio, te diviertes, convives con el equipo y refuerzas valores, la adrenalina y los nervios antes de cada juego es increíble", resaltó.

En cuanto a cómo observan sus amigos o conocidos del sexo masculino, el que las mujeres practiquen el futbol americano equipado, Ana Silva dijo sentirse apoyada, porque su padre incluso le da consejos, sus hermanos la felicitan y sus amigos primero no le creían pero después, al verla con el uniforme y en imágenes en el campo, se sorprendieron y la felicitaron. Ahora hasta hablan de cómo van sus entrenamientos y juegos. Dice que le echan muchas porras.

En cuanto a Elvia Badillo, dijo que muchos de ellos se sorprenden en un inicio pero después, al mostrarles imágenes donde sale jugando, empiezan a decir comentarios muy positivos.

"Sí, se sorprenden mucho mis amigos hombres. Al inicio tal vez se sacan de onda, pero después les muestro fotos mías jugando y hasta comentarios positivos me dicen. Además, definitivamente, creo que cada vez somos más las mujeres que nos vamos interesando en este deporte, así como también los demás van impulsando y promoviendo este deporte. Cada vez hay más jugadoras, más rivales, más equipos".

Por su parte Ana Castillo describió que la reacción es de sorpresa, "como conozco muchos hombres del americano ha sido así de ¡qué bien! La gente que no me conoce lo ve como raro, mucha gente no sabe que hay liga de mujeres, incluso me ha tocado conocer a personas que cuestionan el por qué nos metemos con su deporte", dijo.

Otra de las jugadoras de Borregas, quien es parte de la línea ofensiva, es Jennifer Rodríguez, de 28 años de edad, quien nos dijo que el practicar este deporte le dio la fuerza para salir de una depresión.

"Es un deporte que me motiva mucho, me llena de energía, me gustan mucho las amistades que puedes llegar a hacer, la adrenalina y el estar superando tus miedos y retos constantemente", dijo.

En cuanto al estereotipo que aún tienen algunos hombres acerca del conocer a alguna mujer que practique el americano, nos comentó que cuando ha platicado acerca de que ella es parte de un equipo de este deporte, se ha encontrado con que los varones dudan que el deporte sea igual al que practica un equipo de hombres, e incluso piensan que es 'tocho'.

También mencionó que dentro de los obstáculos con los que conoce que viven los equipos femeniles, es que la prioridad de uso del campo, horarios, apoyos, equipamiento, entre otros, siempre es para el equipo varonil, dejando el grupo femenil a un lado.

Jennifer ha sido parte de los equipos Horada Dorada de la UNAM y Borregos Femenil, con el número 11 en su jersey. Lleva tres años dentro de este deporte, siendo parte de las ligas Lexfa Laguna y FxF CdMX, con esta última logró obtener, junto con sus compañeras, el campeonato 2018.