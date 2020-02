Amber admite haber golpeado a Depp

Luego de que afirmara ser víctima de violencia por parte de su expareja, Johnny Depp, ahora las cosas se le voltean a la actriz Amber Heard, pues se filtraron unos audios donde ella reconoce que agredió al actor.

DailyMail obtuvo unos audios en donde Amber Heard admite haber golpeado a Depp, lo más preocupante de esto, es que ella misma admite que era incapaz de controlarse y cada que discutían respondía con violencia.

"No puedo prometer que no llegaré a lo físico de nuevo. Me enojo tanto que pierdo la razón (...) Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo.

Bebé, no estás golpeado. No sé cuál fue el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando".

Luego Depp le contestó: "Me fui anoche. Honestamente, te lo juro porque simplemente no podía soportar la idea de más fiscalidad, más abuso físico el uno al otro (…) Cariño, te lo dije una vez. Tengo miedo a morir, somos una maldita escena de crimen en este momento".

En la conversación, la actriz responde negativamente a Depp, asegurándole que es "un bebé" por abandonarla justo en medio de una pelea. Amber admite haber abofeteado a Depp, pero en todo momento niega haberlo golpeado de manera significativa, ya que asegura no haberlo lastimado.

De acuerdo con DailyMail, existen más grabaciones de estas sesiones de terapia informarles, donde Amber admite más episodios de violencia física.

Aunque la actriz en realidad niega lastimar a Depp, esto no cambia el hecho de que respondía con maltratos cada que había una discusión en su matrimonio, algo que la actriz había negado hasta el momento, pues alegaba que ella había sido víctima de los celos y el alcoholismo de su esposo.

Actualmente los fans del actor quieren que Heard no participe en Aquaman 2, y estos audios podrían ser la prueba definitoria que se necesitaba para comprobar que efectivamente es una persona violenta.

A principios de 2019, Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares por difamación por un artículo de opinión que escribió para The Washington Post en diciembre de 2018, que "dependía de la premisa central de que Heard era una víctima de abuso doméstico y que Depp perpetraba violencia contra ella".

Aunque Heard no mencionó ninguna de las supuestas incidencias de violencia perpetradas por él, Depp afirmó que lo implicaba como el abusador, dañando su reputación y causando que perdiera el papel del Capitán Jack Sparrow.