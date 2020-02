Asegura Bernal entrega de recibos en operativo alcoholímetro

El titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, Pedro Luis Bernal, insistió en que sí se otorgan comprobantes escritos a quienes se les practican las pruebas de aliento en el Operativo Alcoholímetro de Torreón, aunque dijo que "no es lo que da validez legal".

Se refirió a comentarios que se han realizado en redes sociales y también por parte de ediles de oposición, quienes han insistido desde el año pasado en que se entreguen comprobantes a todos los que se les aplica la prueba de alcohol en el aliento. Bernal señaló que se ha estado cumpliendo en tiempo y forma con ese requisito, mismo que catalogó como "mera formalidad".

"Desde que se hizo el señalamiento se estaban entregando y la gente decía que no. Desde entonces, sin excepción, se están entregando los 'tickets' a las personas. Ya lo he dicho en miles de ocasiones: lo que determina y lo que le da validez jurídica y legal a la infracción es el dictamen que haga el médico, o sea, los aparatos de Alcoholímetro nacieron hace 20 años, 30 y antes no había aparatos y había estados de ebriedad".

Destacó Bernal que la entrega de recibos a quienes se les hace una prueba de aliento es para dar mayor seguridad a los conductores, además de reforzar el dictamen del médico presente en cada uno de los filtros. El especialista será entonces quien finalmente determine si la persona se encuentra en condiciones aptas para manejar o no.

"Eso es nada más una cuestión para reforzar el dictamen del médico, para que no se preste esto a cuestiones subjetivas o de apreciación, de interpretaciones".

Fue durante este fin de semana cuando se estrenaron oficialmente las instalaciones del Módulo Final del Operativo Alcoholemia de Torreón, ubicadas en calzada Colón y casi bulevar Revolución de Torreón, al respecto el propio Bernal Espinoza señaló que se trata de una ventaja administrativa, además negó que el proyecto tenga un ánimo "recaudatorio".

Recordó que desde la Administración municipal anterior el Operativo Alcoholímetro ha tenido resultados que consideró "positivos", tanto en el tema preventivo como en la reflexión que se ha generado entre los conductores.

Aunque sin dar cifras específicas, afirmó que sí se han registrado bajas en los casos de accidentes viales causados por el consumo de alcohol, además de que en general se han tenido bajas de percances, especialmente en las vialidades de alta velocidad. "Sí ha disminuido (el número de accidentes viales) que teníamos de los primeros meses del año pasado, a como terminamos el año y empezamos el 2020 se han disminuido", señaló Pedro Luis Bernal, quien reiteró el llamado a la población para que extremen precauciones al volante, tanto en el consumo de alcohol, respeto a los límites de velocidad y evitar usar el teléfono celular.

